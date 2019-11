Michel Platini invité exceptionnel de RTL Soir jeudi 7 novembre

publié le 06/11/2019 à 13:05

Pour la 2e fois en ce début de saison 2019-2020, le présentateur de RTL Soir Thomas Sotto invite une personnalité à prendre les clés de RTL Soir. Après Djamel Debbouze le mardi 24 septembre, c'est au tour de Michel Platini de prendre les commandes de la grande tranche d’information du soir, jeudi 6 novembre.

Durant deux heures, de 18h à 20h, l'ancien footballeur, sélectionneur de l'équipe de France puis président de l'UEFA réagira à l’actualité et répondra aux questions des auditeurs, qui pourront intervenir par téléphone au 3210 et sur le compte Twitter de l’émission (@RtlSoir). Michel Platini participera ensuite à l'émission "On refait le monde".

Après quatre années de suspension par la Fifa, le Français de 64 ans est libre de reprendre des activités liées au football depuis le mardi 8 octobre. "Je ne sais pas où, je ne sais pas comment (je reviendrais, ndlr), mais je ne peux pas rester sur une suspension, même si c'est une suspension par des abrutis", a-t-il récemment déclaré à une télévision suisse.