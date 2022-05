Messi : les dessous de son contrat "d'ambassadeur tourisme" avec l'Arabie saoudite

Le partenariat paraît très étonnant puisque le PSG est sous propriété qatarie et que le Qatar et l'Arabie saoudite étaient en rupture de relations diplomatiques entre 2017 et 2021. Lionel Messi s'est rendu à Djeddah durant deux jours en début de semaine pour une visite dans le royaume afin d'honorer son contrat "d'ambassadeur tourisme" du pays.

Ce contrat, le PSG en connaissait l'existence. Il a été rendu possible par les droits d'image détenus à 100% par l'Argentin. Le club parisien n'a donc rien eu à dire. Ces partenariats sont très recherchés, confirme Frank Hocquemiller, qui gère l'image de footballeurs et de rugbymen de premier plan. "Sur 100 millions d'euros, Ronaldo en a gagné l'année dernière 75 en vendant son image. Ces joueurs-là gagnent plus d'argent en fin de carrière avec la gestion de leur image qu'avec leur métier de footballeur".

Le Qatar et l'Arabie saoudite ont renoué des liens diplomatiques, depuis l'année dernière. Le PSG n'a d'ailleurs jamais vraiment souffert de la rupture des relations entre les deux pays. En 2017, en pleine tourmente, une académie pour les jeunes a été lancée dans le principal pays de la péninsule arabique et les joueurs parisiens, en janvier, devaient initialement faire un crochet par Riyad pour un match amical, avant que cette tournée au Moyen-Orient ne soit annulée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info