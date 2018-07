publié le 31/03/2018 à 23:40

Après du Zlatan dans le texte, du Zlatan sur le terrain. L'ancien attaquant du PSG et de Manchester United, notamment, n'a pas raté l'occasion de s'illustrer et d'envoyer un message fort aux Américains : avec lui, il risque d'y avoir du spectacle. Pour ses débuts sous le maillot du Los Angeles Galaxy et dans le Championnat nord-américain de football (MLS) le Suédois a marqué son premier but seulement sept minutes après son entrée en jeu.



Et quel but. Entré à la 70e minute du match opposant son équipe au Los Angeles FC, "Ibra" a tenté la reprise en demi-volée de 35 mètres. Pari gagnant : la frappe puissante termine sous la barre du gardien adverse, impuissant. Score final, 4-3, après un nouveau but de la tête du géant au catogan. Numéro 9 dans le dos, Ibrahimovic, 36 ans, avait été chaleureusement salué par le public du StubHub Center lors de son entrée en jeu alors que le Galaxy était mené 3 à 1.

Lors de sa présentation officielle la veille, l'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam, de l'Inter Milan, du FC Barcelone et de la Juventus Turon avait indiqué qu'il était disponible pour ce premier derby de l'histoire "pour jouer tout le match ou une seule minute". Il n'avait disputé que sept matches cette saison, le dernier fin décembre, avec Manchester United, son club depuis 2016 avant son transfert au Galaxy la semaine dernière.

ZLATAN !!! QUEL BUT DU SUÉDOIS POUR SON PREMIER MATCH EN MLS !!! ¿¿¿ pic.twitter.com/IxuUmI4fmp — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 31 mars 2018