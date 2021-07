Mercato : le 11 type des joueurs sans club

Yohan Pelé, 38 ans, a disputé 345 matches dans sa carrière professionnelle, dont 62 avec l'OM. Crédits : PASCAL GUYOT / AFP Mathieu Debuchy, ici au duel avec Kylian Mbappé, quitte Saint-Étienne après trois saisons. Crédits : Anne-Christine POUJOULAT / AFP Jérôme Boateng, légende du Bayern Munich, quitte la Bavière après 10 années passées et n'a pas encore trouvé sa nouvelle destination. Crédits : Karim JAAFAR / AFP Giorgio Chiellini, qui a mené l'Italie à sa victoire à l'Euro 2021, n'a pas encore resigné avec la Juventus de Turin. Crédits : FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP Connu des amateurs de football anglais, Ryan Bertrand est passé notamment par Chelsea, Aston Villa et Souhampton. Crédits : MICHAEL STEELE / POOL / AFP Hatem Ben Arfa est une nouvelle fois sans club après une expérience peu concluante à Bordeaux. Crédits : thibaud moritz / MORITZ / AFP Benjamin Stambouli quitte Schalke 04 après la relégation du club allemand. Crédits : CHRISTOF STACHE / AFP / POOL Saïf-Eddine Khaoui avait réussi intégrer la rotation de l'OM la saison dernière. Il est à présent libre. Crédits : NICOLAS TUCAT / AFP Franck Ribéry n'a pas été prolongé par la Fiorentina mais a exprimé son souhait de rester en Italie. Crédits : TIZIANA FABI / AFP Lionel Messi devrait rester à Barcelone, mais n'a pas encore officiellement signé de nouveau contrat. Crédits : CARL DE SOUZA / AFP Kevin Gameiro, ici avec l'Atlético Madrid, sort de huit saisons globalement réussies en Espagne. Crédits : MARCA/SIPA 1 / 1

Un joueur libre, c'est potentiellement des dizaines de millions d'euros en indemnité de transferts d'économisées. Une aubaine plus que bienvenue dans un monde du football fragilisé financièrement par la crise sanitaire et l'absence de public dans les stades.

En France, le PSG s'est déjà montré très pro-actif sur ce front. Une référence mondial en défense central, Sergio Ramos, un milieu d'expérience, Georginio Wijnaldum, et un jeune gardien plus que prometteur, Gianluigi Donnarumma. Le tout gratuitement, bien que le club de la capitale sort évidemment le chéquier pour payer les salaires conséquents des trois joueurs et régler d'éventuels primes à la signatures ou frais d'agents.

Les opportunités restent nombreuses, et pourrait aider les clubs français pour qui "le pire est à venir" comme l'a confié le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, dans les colonnes de L'Équipe. Voici le 11 type des joueurs libres de s'engager où ils le souhaitent :

Gardien : Yohann Pelé

Dans les buts, la bonne affaire à saisir était Gianluigi Donnarumma, libre après son départ du Milan AC, mais qui s'est déjà engagé du côté de Paris. Les autres clubs à la recherche d'un gardien gratuit devront donc se contenter d'un portier d'une moindre envergure. Mais signer Yohann Pelé, qui n'est plus lié à l'Olympique de Marseille, pourrait être un beau coup pour un club d'un standing inférieur au PSG.

Doublure à Marseille, le gardien compte 345 matches au niveau professionnel, avec des passages au Mans, à Toulouse, à Sochaux puis à l'OM. À 38 ans, il pourra offrir de l'expérience à son futur club.

Défenseurs : Beaucoup d'expérience et de solidité

Là encore, l'expérience prime. Quatre internationaux, anciens ou actuels, peuvent signer là où ils le souhaitent : Ryan Bertrand, Mathieu Debuchy, Jerome Boateng et Giorgio Chiellini. Ce dernier a d'ailleurs mené, comme capitaine, l'Italie a son succès dans l'Euro 2021. "Nous attendons que la Juventus (son ancien club, ndlr) nous dise quand nous pouvons nous assoir et parler", a expliqué son agent Davide Lippi à une radio italienne, comme le rapporte le quotidien Marca.

Milieux : un ex-kaiser et des espoirs déçus

Un milieu de terrain 100% français, qui pourrait faire le bonheur de clubs de Ligue 1 en quête de joueurs qui connaissent le championnat. Benjamin Stambouli était devenu, depuis son départ du PSG en 2016, un joueur important de Schalke 04 en Allemagne, mais quitte le club après la relégation de ce-dernier. Après deux prêts consécutifs, Saïf-Eddine Khaoui a bénéficié cette saison d'un peu plus de temps de jeu sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, avec 17 apparitions dont cinq comme titulaire en championnat.

Sur les flancs, on retrouve deux joueurs aux capacités bien connues des amateurs de football. Franck Ribéry, 38 ans, quitte la Fiorentina après deux saisons et a indiqué vouloir poursuivre sa carrière en Italie. Après un passage mitigé à Bordeaux, Hatem Ben Arfa, capable du meilleur comme du pire, est une nouvelle fois à la recherche d'un point de chute.

Attaquants : une icône sur le marché

Difficile de choisir deux attaquants tant le nombre de joueurs de renom sans contrat est important. Lionel Messi se distingue logiquement. Le sextuple Ballon d'Or, un temps évoqué du côté du Paris Saint-Germain, n'a toujours pas rempilé avec le FC Barcelone, qui doit se libérer de certains gros salaires, comme Antoine Griezmann, avant de re-signer l'Argentin. L'opération pourrait cependant aboutir rapidement.



PSG, Séville, Atlético Madrid, Valence... Kevin Gameiro connaît bien le haut niveau européen. L'attaquant aux 13 sélections en équipe de France est passé tout proche de s'engager avec Marseille fin juin, mais la colère de certains supporters, qui lui reprochaient son passé parisien, l'aurait finalement poussé à se rétracter, selon L'Équipe.