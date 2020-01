publié le 17/01/2020 à 17:05

Un renfort plus que bienvenu après la blessure de Memphis Depay. L'Olympique Lyonnais aurait trouvé un accord avec Villarreal pour l'arrivée cet hiver de l'attaquant camerounais Karl Toko-Ekambi (passé notamment par Angers et le FC Sochaux) pour un montant de 20 millions d'euros.

L'information, dévoilée par France Football a été démentie dans la foulée par le président de l'OL Jean-Michel Aulas, qui déclare sur Twitter : "Pour le moment, l’OL discute avec Villarreal d’un prêt avec option d’achat, et il est prématuré d’annoncer un accord, même si le staff technique apprécie dans son ensemble Karl".

Élu joueur du mois d'octobre en Liga, KTE, il pourrait être associé en attaque à Moussa Dembélé. L'attaquant des "Lions indomptables" et du "Sous-marin jaune" a compilé 18 buts et 7 passes décisives à son actif en 43 matchs la saison dernière.

🚨 Accord entre Villarreal et l'OL pour le transfert de Karl Toko Ekambi ! 🚨



👉 Nos infos : https://t.co/1B88nQyLAh pic.twitter.com/iTG1nFnLkX — France Football (@francefootball) January 17, 2020

Ashley Young bientôt à l'Inter

À 34 ans, Ashley Young serait sur le point de relever un nouveau défi. Selon les médias anglais et italien, le latéral anglais devrait quitter Manchester United et s'engager avec l'Inter Milan dans les prochaines heures. Il retrouverait ainsi Alexis Sanchez et Romelu Lukaku, ses anciens coéquipiers chez les Red Devils.

Boubakary Soumaré intéresse la Premier League

Selon les informations de Sky Sports, l'avenir du jeune milieu lillois Boubakary Soumaré se dessine en Angleterre. À seulement 20 ans, le joueur de l'équipe de France espoir est suivi de près par deux géants de Premier League : Chelsea et Manchester United. Il devrait faire son choix d'ici la fin du mois de janvier.

Une pépite espagnole à Monaco ?

Le jeune international espagnol Dani Olmo, auteur d'un début de saison remarquable avec le Dinamo Zagreb, attire toutes les convoitises en ce mercato hivernal. Si le Milan AC est en première ligne, la presse croate, citée par Foot Mercato, annonce que l'AS Monaco comptait bien se positionner et serait prête à verser le montant demandé par Zagreb : 30 millions d'euros.

Majeed Waris signe à Strasbourg

La nouvelle a été annoncée le 16 janvier dans la soirée. L'ancien Nantais Majeed Waris qui évoluait cette saison au sein du FC Porto rejoint l'Alsace sous la forme d'un prêt avec option d'achat à 2 millions d'euros, selon les informations de L'Équipe.