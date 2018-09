et Jade

publié le 05/09/2018 à 10:09

C'est Roxana Maracineanu, ancienne championne de natation, qui été nommée ministre des Sports, en remplacement de Laurent Flessel. Une décision qui surprend Franck Ribéry.



"Zyva, pourquoi 'manuel Macron il m'a pas nominationné au monastère des sports ? Moi aussi j'peux la faire la Flessel. L'autre jour, comme j'suis un romantique, j'ai dit à ma meuf laisse béton la grognasse, c'est oim qui va faire la Flessel ! J'ai cassé qu'une assiette et je suis vachement fort en Flessel".

Patrick Bruel, toujours remonté de ne pas avoir eu non plus le poste de ministre des Sports, réapparaît alors pour exprimer son désarroi face à cette nouvelle nomination : "Le poste de ministre des Sports, c'était pour moi. Prendre Maracineanu, une Roumaine, c'est n'importe quoi, pourquoi pas prendre Leonarda tant qu'on y est ? Tu me colles deux touffes à la place des sourcils, je te la fais moi, la Roumaine !"