Le Paris Saint-Germain se met en route. Après deux matchs nuls, le club de la capitale a trouvé le chemin de la victoire, sur sa pelouse, face au RC Lens (3-1) lors de la 3e journée de championnat. Le public du Parc des Princes a manifesté sa joie d'avoir tout simplement retrouvé une équipe cohérente, appliquée et toujours emmenée par sa star Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. L'Espagnol Marco Asensio, arrivé cet été, a ouvert le score.

Face au RC Lens, dauphin des Parisiens la saison dernière, les hommes de Luis Enrique ont montré un visage épanoui avec de la combativité, notamment au milieu de terrain. "On court beaucoup (...) Avec des joueurs comme Kylian et Ousmane, qui ont de la vitesse et qui percutent beaucoup, on a de l'espace au milieu et on sait en profiter", confie le jeune Warren Zaïre-Emery, très performant, à l'issue de ce choc.

De l'autre côté, les Lensois ont beaucoup souffert. "Ils ont gagné en intensité. Dans les duels physiques, [le PSG] nous a fait mal", explique l'attaquant de la formation nordiste Morgan Guilavogui, impressionné par le nouveau visage parisien. Avec ce premier succès face à un adversaire du haut de tableau, l'entraîneur Luis Enrique voit sa saison réellement démarrer. Le club de la capitale doit désormais réussir la fin de son mercato et tenter de valider la venue d'un attaquant de haut niveau.

À écouter également dans ce journal

Accident de minibus dans le Lot-et-Garonne - Un enfant de 12 ans est mort dans ce drame, quatre autres mineurs se trouvent toujours en urgence absolue. À ce stade, les circonstances de cet accident sont encore floues.

Marseille - Un jeune homme de 17 ans a été tué par balles à la Cité des Rosiers. Dans les quartiers nord de la cité phocéenne, les habitants expriment leur ras-le-bol et leur peur.

Télévision - Michel Drucker est de retour sur le petit écran avec son émission Vivement dimanche, diffusée sur France 3. "J'attends ce moment depuis longtemps", a confié l'animateur, ennuyé par des soucis de santé ces derniers mois.