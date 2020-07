Mercato : qui est Leonardo Balerdi, futur défenseur de l'OM ?

publié le 21/07/2020 à 18:42

Le stade Vélodrome s'apprêterait-il à s'enflammer pour les interventions rugueuses et les relances soyeuses d'un défenseur argentin ? Le club et le public phocéen entretiennent un lien particulier avec les joueurs du pays de Maradona, dont ils apprécient la grinta, la fougue et l'engagement. Et Leonardo Balerdi s'apprêterait à découvrir cet environnement bouillant.

Le joueur de 21 ans passe ce mardi 21 juillet une visite médicale afin de signer à l'Olympique de Marseille, à en croire les informations de RMC Sport. Visé par le club depuis plusieurs semaines, le joueur de Dortmund serait sur le point de s'engager, et validerait ainsi le choix d'André Villas-Boas.

Car en l'absence de directeur sportif, il semble que ce soit le coach portugais qui mène le recrutement olympien, et Balerdi ressemble à un choix direct du technicien. Pourtant, le défenseur central n'a joué que 5 matchs en professionnel, et n'a eu que de rares bouts de rencontre sous le maillot du Borussia Dortmund, qui l'a acheté 15 millions d'euros il y a un an à Boca Juniors.

La qualité technique d'un milieu de terrain

Et c'est au club de Buenos Aires que le jeune talent a été repéré par les recruteurs du monde entier. Un club mythique que Villas-Boas a failli entraîner en 2018. Il s'est même rendu sur place pour étudier la possibilité de s'y engager, et y aurait repéré un défenseur d'1m87, bon défenseur, capable aussi de jouer au milieu de terrain devant la défense. Une polyvalence signe d'un belle intelligence de jeu.

"C'est un défenseur qui lit parfaitement le jeu", précise pour RTL.fr Nicolas Cougot, journaliste et créateur du site Lucarne Opposée, fin observateur du football latino-américain. S'il insiste sur le fait que "c’est un garçon qu’on n’a pas beaucoup vu jouer au haut niveau", il ajoute qu'"on a aperçu des choses". "On a une idée du profil du joueur", indique le spécialiste. D'autant que le joueur compte 2 sélections en équipe nationale, ce qui n'est pas anodin.

"C'est un défenseur qui lit parfaitement le jeu", esquisse Nicolas Cougot. Une qualité acquise lors de sa formation en tant que milieu de terrain, dans le rôle de "cinco". "Il était un 'cinco'. En Argentine, ce sont les joueurs qui donnent l’équilibre dans une équipe même s'il sont placés bas au milieu de terrain", analyse-t-il. Une belle lecture de jeu alliée aujourd'hui à des qualités de défenseur central, où il a été installé lors de sa post-formation.

Fan de Ramos, le profil de Piqué... à confirmer

"Il est présent au contact, il est connu pour être très professionnel", complète notre interlocuteur. Au jeu des comparaisons, et en prenant toutes les pincettes pour ne pas risquer d'aller trop loin, le style Belardi s'apparente à celui d'un Gerard Piqué. "Son modèle c'est Ramos, mais il ressemble plus à Piqué dans le style de jeu", indique Nicolas Cougot, en précisant qu'il ne s'agit que de comparaison, avec aucune assurance quant au rendement futur du joueur.

Toujours est-il que malgré les incertitudes, il semble que l'OM serait sur le point de faire une opération intéressante. Acheté 15 millions par Dortmund, Balerdi devrait être prêté à Marseille une saison, avec une option d'achat qui tournerait autour des 14 millions. "Ça laisse le temps de voir comment il va se comporter", confirme Nicolas Cougot. Nul doute qu'entre la Ligue1, la Ligue des champions et la Coupe de France, Leonardo Balerdi devrait avoir l'occasion de faire grimper son total de matchs disputés au haut niveau.