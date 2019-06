Neymar et Kylian Mbappé avec le PSG le 21 avril 2019

publié le 19/06/2019 à 12:33

Cette fois-ci, cela paraît comme être une évidence, Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain dès cet été. L'attaquant brésilien de 27 ans serait déterminé à retourner au FC Barcelone, club dans lequel il a joué entre 2015 et 2017, juste avant de rejoindre le PSG.



El Mondo Deportivo, journal pro-catalan, en a fait sa Une : "Je ne veux pas continuer plus longtemps ici (Paris, Ndlr). Je veux retourner chez moi, d’où je n’aurais jamais dû partir". Les propos rapportés par le média espagnol sont explicites. Pour l'instant, aucune offre n'a été formulé par le Champion d'Espagne pour acheter Neymar Junior, arrivé à Paris pour 222 millions d'euros à l'été 2017.



Pour que le transfert se fasse, le journal amène trois conditions. Le joueur devra dans un premier temps accepter de baisser son salaire qui s'élève au Paris Saint-Germain à 36,7 millions d'euros par an. Deuxième condition, que ses problèmes avec la justice soient réglés, mais aussi que Paris accepte des joueurs en échange (Rakitic, Dembélé, Umtiti).

L'avenir de Griezmann compromis

Les joueurs du FC Barcelone ne s'en cachent pas : ils préfèrent jouer avec Neymar plutôt qu'avec Griezmann. Dans ce cas, que faire d'Antoine Griezmann (28 ans) avec qui le club a conclu un accord en mars dernier. Les deux ne peuvent pas rejoindre la Catalogne en même temps. Les "blaugrana" pourraient donc vendre le Champion du monde au Paris Saint-Germain, en échange de Neymar.