publié le 17/01/2019 à 12:41

À défaut d'avoir déniché la perle rare au milieu de terrain lors de ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain va-t-il réussir l'un plus gros coups sur le marché des transferts en vue de l'été prochain ? Le média espagnol Mundo Deportivo assure jeudi 17 janvier que Frenkie De Jong est désormais d'accord pour s'engager avec le club français, au grand dam du FC Barcelone.



Le PSG et l'Ajax Amsterdam, où évolue le milieu de 21 ans depuis 2016, pourraient officialiser la transaction dans les prochains jours. Elle avoisinerait les 75 millions d'euros. Également courtisé par Manchester City, De Jong (droitier, 1,81 m) a débuté chez les professionnels avec Willem II en mai 2015, deux jours avant ses 18 ans. Avec les Pays-Bas, il compte cinq sélections et a notamment impressionné contre la France en septembre et en novembre dernier.

Sa petite amie, Mikky Kiemeney, a peut-être livré ces dernières jours des indices sur la future destination du numéro 7 en publiant sur son compte Instagram des photos autour d'une table aux Galeries Lafayettes et avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Si le transfert devait effectivement se réaliser, il n'en resterait pas moins un problème à résoudre pour le PSG : se renforcer dans l’entre-jeu avant le 31 janvier, avec Julian Weigl ou Idrissa Gueye par exemple.