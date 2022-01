Kylian Mbappé et Tanguy Ndombele au Stade de France le 15 octobre 2018

À 25 ans, Tanguy Ndombele va-t-il retrouver la France et la Ligue 1 à la fin de ce mercato hivernal 2022 ? Revenir dans sa région natale, l'Île-de-France, lui qui a grandit en Essonne ? Établi depuis une quinzaine de jours, l'intérêt réciproque entre l'ancien Lyonnais (2017-2019) et le PSG pourrait aboutir par un prêt d'ici à lundi 30 janvier minuit, date de la fermeture du marché pour cette fenêtre.

En manque de temps de jeu à Tottenham (9 apparitions en championnat cette saison), depuis l'arrivée chez les Spurs de l'Italien Antonio Conte, le droitier de 1,81 m ne sera pas retenu coûte que coûte par le club anglais. Son remplaçant est même sur le point de rejoindre Londres : le Marocain Sofyan Amrabat, en provenance de la Fiorentina. Pour que le transfert à Paris soit bouclé, il ne manquerait plus que le départ d'un ou deux joueurs de Mauricio Pochettino, selon plusieurs sources.

L'arrivée de Ndombélé (7 sélections avec l'équipe de France) ne sera sans doute pas liée au cas Leandro Paredes, trop proche de Lionel Messi dans le vestiaire. Julian Draxler ne souhaite toujours pas quitter la capitale en dépit d'un temps de jeu famélique. Colin Dagba, en revanche, commence à ne plus du tout goûter son statut de remplaçant, même lorsque Achraf Hakimi est absent pour cause de CAN. Venise serait intéressé par le latéral droit.

Dina Ebimbe principal candidat au départ

Les deux autres noms qui reviennent pour dégraisser l'effectif parisien et faire une place à Ndombele sont ceux de Layvin Kurzawa et du jeune Éric Junior Dina Ebimbe (21 ans). Le prêt de ce dernier semble en très bonne voie. Pour le premier, Lyon avait un temps été intéressé. Des clubs en grande difficulté comme Bordeaux ou Saint-Étienne peuvent aussi s'attacher les services de l'expérimenté latéral gauche de 29 ans dans la dernière ligne droite.