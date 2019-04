et Willy Maisonnasse

publié le 03/04/2019 à 20:00

Quel que soit le vainqueur de cette deuxième demi-finale, l'affiche sera inédite dans l'histoire pourtant centenaire de la Coupe de France (102e édition cette année), le samedi 27 avril prochain au Stade de France. Il n'y a jamais eu de PSG-Rennes ni de Rennes-Nantes en finale.



Paris en finale, c'est en revanche une habitude depuis quatre ans, avec autant de succès à la clef. Le club de la capitale est ainsi devenu le club de plus titré dans l'épreuve avec 12 trophées, deux de plus que l'OM. Nantes en compte trois, le dernier en 2000, Rennes deux (1965 et 1971).

Face à une équipe parisienne toujours privée de Neymar, Cavani, Di, Maria et Meunier, les Canaris de Halilhodzic, 15es en championnat, espèrent refaire le coup de Guingamp en Coupe de la Ligue en janvier (victoire 1-2 de l'En Avant). En championnat, en décembre, ils ne s'étaient inclinés que 1-0 au Parc des Princes (but de Mbappé).