Arsène Wenger, premier invité de "Et si..."

publié le 14/07/2018 à 12:30

Et Si se fonde sur un concept simple, parcourir la vie de l’invité et ses envies en misant sur l’imaginaire !

En proposant à ses invités de se demander "et si … ?", Christine Kelly les plonge dans l’imaginaire et dans leurs souvenirs leur permettant de revoir leurs parcours et leurs désirs.





Cette semaine Christine Kelly reçoit Arsène Wenger grande star du football a l’échelle internationale, le meilleur coach français de l'histoire.

Une longévité record à la tête d’Arsenal pendant 22 ans, un record qui lui permet d’appartenir à la légende du football.

Mais que connait on de cet homme si rare dans les médias ? Une vision hors pair de la vie dans le monde du ballon rond et de la vie tout court.

For 22 years, for 1,235 games, for 49, 49 undefeated, for 7 FA Cups, for 3 @PremierLeague titles, for two Doubles, for winning the league at Old Trafford and White Hart Lane, for Wengerball, for the Invincibles, for your total love and devotion, we want to say... #MerciArsène¿¿ pic.twitter.com/xkRXjLAid2 — Arsenal FC (@Arsenal) 13 mai 2018

Et si... avec Arsène Wenger

Cette semaine, voici ce que Christine Kelly a, entre autre, demandé au célèbre coach français :

Et si vous n’étiez pas dans le football ?

Et si vous nous disiez quel est le meilleur footballeur au monde ?

Et si vous nous donniez vos secrets pour gagner ?

Et si vous nous disiez pourquoi vous êtes devenu entraîneur ?

Et si vous nous racontiez ce que vous dites aux footballeur dans les vestiaires ?