Mercato : Payet quitte l'OM, le PSG sur Tavares, Khadra à Reims... Ce qu'il faut retenir de ce vendredi

Dimitri Payet quitte son club de cœur. Un déchirement pour lui, comme en témoignent ses larmes en pleine conférence de presse. Après une saison compliquée lors de laquelle il a très peu joué, le Réunionnais ne souhaite toutefois pas mettre fin à sa carrière.

Dans un tweet, l'OM a rendu hommage au joueur de 36 ans : "Talent pur doté d’une élégance rare, le numéro 10 de l’OM a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d’olympiennes et d’olympiens." Son contrat allait jusqu'en juin 2024, mais celui qui aura marqué les Ciel et Blanc de son empreinte connaissait des tensions sportives importantes avec la direction du club.

Un ex-joueur de l'OM serait ciblé par le PSG, d'après le média espagnol Relevo. Ce ne serait personne d'autre que... Nuno Tavares, qui appartient toujours à Arsenal après son prêt d'un an à l'OM. L'arrière droit Portugais Nuno Mendes étant blessé, le directeur sportif de Paris, Luis Campos, penserait à son compatriote pour dépanner. Buteur à six reprises en 31 matchs à Marseille, le jeune joueur de 23 ans pourrait ne pas être bien accueilli par le Parc si la rumeur venait à se confirmer.

Les équipes de Ligue 1 continuent leur mercato

C'est officiel, Reda Khadra, ancien joueur de Premier League, vient renforcer les rangs du Stade de Reims. Formé à Dortmund, l'espoir allemand de 22 ans vient de Brighton et signe pour quatre ans.



L'AS Monaco se pencherait sur Mohammed Salisu, de Fulham, et courtiserait aussi Tosin Adarabioyo, selon le journaliste Fabrizio Romano. Les négociations pour le contrat devraient avoir lieu prochainement.

Toujours sur la côte méditerranéenne, Stephy Mavididi (MHSC) quitterait la Ligue 1 pour Leicester, alors qu'il était pisté par Bruges et Lille également. Les négociations sont bien avancées, et les conditions personnelles sont sur le point d'être acceptées. Elye Wahi, un autre Montpelliérain, serait en discussion avec Chelsea, toujours d'après Fabrizio Romano.

Dans l'Est, le jeune Marocain de 18 ans, Oussama Lyakubi, devrait signer au Racing Club de Strasbourg dans peu de temps, d'après Foot Mercato. Formé à l'Académie Mohammed VI au Maroc, il découvrirait l'Europe avec cette première expérience alsacienne.

L'Arabie Saoudite continue de tout rafler

On vous en parlait ces derniers jours, Sadio Mané pourrait bien filer dans le pays du Golfe. Il accepte de négocier avec Al-Nasser, club de "CR7" ou Kanté, selon les informations données par Fabrizio Romano. Pour sa part, Allan Saint-Maximin rejoint Al-Ahli contre 25 millions d'euros. Le joueur de 26 ans passe actuellement une visite médicale à Londres selon Foot Mercato. Il quitte ainsi Newcastle, où il a inscrit 13 buts en 124 matchs depuis 2019.

Lautaro Martinez est appelé par les sirènes de l'Arabie Saoudite, selon Tyc Sports. Un contrat de quatre ans et 60 millions d'euros de salaire annuel lui ont été proposés, alors qu'aucun accord n'a été trouvé pour l'instant entre l'Inter Milan, qui est lié au joueur jusqu'en 2026, et la Saudi Pro League.