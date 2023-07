Mercato : Mendy, Barcola, Mahrez... ce qu'il faut retenir de ce mercredi

Riyad Mahrez et Neymar, lors de la demi-finale de Ligue des Champions, le 4 mai 2021

C'est l'une des grosses surprises de ce mercato estival en France. Benjamin Mendy, tout juste innocenté après deux procès pour viols et agressions sexuelles, va retrouver les pelouses de Ligue 1. Le champion du monde 2018, libre de tout contrat, a signé mercredi au FC Lorient pour une durée de deux saisons. L'ancien Monégasque et Marseillais, dont l'arrivée pourrait susciter de vifs débats, n'a plus joué depuis août 2021.

L'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM n'est elle qu'une question d'heures. Selon L'Equipe, l'attaquant gabonais va être laissé libre par Chelsea et signer dans la foulée un contrat de trois ans.

Du mouvement également au PSG, où le milieu offensif Xavi Simons a officiellement été prêté sans option d'achat au RB Leipzig. Pour renforcer son attaque, la direction parisienne aurait l'intention "d'insister" pour s'attacher les services de Bradley Barcola, le jeune ailier de l'OL, selon le journaliste italien Fabrizio Romano. Toujours du côté de Lyon, le dossier Castello Lukeba n'est peut-être pas terminé. Le RB Leipzig pourrait formuler une offre de 35 millions d'euros dans les prochains jours pour acheter le jeune défenseur central, selon Foot Mercato.

Strasbourg, récemment racheté par Chelsea, veut s'offrir le jeune attaquant ivoirien du Sturm Graz Emanuel Emegha. Selon L'Equipe, une offre de 10 millions d'euros a déjà été formulée au club autrichien. Le milieu de terrain Jonas Martin, libre depuis son départ de Lille, a signé deux ans à Brest. Enfin, Fabrizio Romano annonce que le jeune latéral gauche anglais Josh Wilson Esbrand va rejoindre Reims en prêt pour une saison, en provenance de Manchester City.

Mahrez vers l'Arabie souadite, Gvardiol vers City

L'arrivée de Riyad Mahrez en Arabie saoudite est en bonne voie. Selon Foot Mercato, son club de Manchester City et Al Alhi se sont mis d'accord sur les contours d'un transfert, sans dévoiler le montant de l'opération. L'ailier algérien, qui vient de réaliser le triplé avec City (Premier League-Ligue des champions-League Cup), pourrait donc s'ajouter à l'incroyable colonie de joueurs recrutée par le pays du Golfe persique.

Les Cityzens pourraient en revanche enregistrer l'arrivée d'un des meilleurs défenseurs centraux actuels : Joško Gvardiol. Le Croate du RB Leipzig est sur le point de signer avec les champions d'Europe en titre, selon Fabrizio Romano et Foot Mercato. Le transfert pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Lucas Tousart, l'ancien milieu de terrain de Lyon, a signé à l'Union Berlin. Il jouait jusqu'ici chez le rival local, l'Herta Berlin, relégué la saison dernière en Bundesliga 2. (deuxième division).

Le milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders, 24 ans, a lui officiellement rejoint l'AC Milan pour un transfert de 20 millions d'euros depuis l'AZ Alkmaar. Le latéral colombien Juan Cuadrado a de son côté signé à l'Inter Milan pour un an, suite à la fin de son contrat avec l'éternel rival de la Juventus Turin. Enfin, terminons avec des nouvelles de Jérémy Ménez. L'ancien Sochalien et Parisien, 36 ans, s'est engagé pour un an avec Bari, pensionnaire de deuxième division italienne.