Mercato : Neymar, Mbappé, Davies au Bayern... Ce qu'il faut retenir de ce jeudi

Marco Verratti et Neymar avec le PSG au Parc des Princes le 13 août 2022

Beaucoup de nouvelles du côté du Paris-Saint Germain. Alors que le club souhaiterait s'en séparer, la star brésilienne Neymar dit vouloir rester au PSG dans une interview sur Youtube. "J'espère (jouer cette saison) au PSG, j’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu’à présent personne ne m’a rien dit." Et ce même "sans amour" entre fans et joueurs.

Il a également reconnu que le trio avec Messi et M'Bappé n'a "pas marché", car "parfois, le football n'est pas juste", rapporte Foot Mercato. Le natif de Bondy, lui, focalise toujours l'attention du club.

En effet, M'Bappé va recevoir une très belle offre du PSG, qui mise sur une prolongation de contrat ou un départ cet été afin de ne pas le laisser partir gratuitement. D'après le média espagnol Defensa Central, le PSG serait prêt à proposer un contrat de dix à onze ans dans la capitale, avec une offre globale qui culminerait à... un MILLIARD d'euros.

Paris veut se débarrasser de Leandro Paredes, mais l'Argentin ne partira pas tout de suite. Malgré un accord trouvé avec Galatasaray, le joueur n'a pas voulu prendre le chemin de la Turquie. Pas d'inquiétude cependant, puisque les deux clubs romains, la Roma et la Lazio sont sur le dossier du joueur prêté à la Juventus la saison passée, d'après les informations de Tyc Sports.

Les autres clubs de Ligue 1

L'international camerounais Jean Onana (23 ans) rejoint le Besiktas, selon L'Équipe. Le RC Lens devrait empocher 5,3 millions d'euros pour le milieu de terrain qui n'est plus dans les plans de Franck Haise, seulement une année après son arrivée en provenance de Bordeaux.



Ca remue à l'étranger

Alphonso Davies va recevoir une offre de 50 millions d'euros par le Real Madrid. C'est ce qu'annonce Defensa Central qui évoque un chèque de 40 millions d'euros avec 10 millions d'euros de bonus. Le Canadien a un contrat qui court jusqu'en 2025 au Bayern Munich.

Encore et toujours, l'Arabie Saoudite recrute. Henderson accepte l'offre d'Al-Ettifaq, selon les informations de Fabrizio Romano. Un joueur de plus rejoint la Saudi League, pour un contrat de trois ans dans le club de l'ancien Red Steven Gerrard.

Enfin, Gonçalo Ramos fait l'objet d'une offre de 70 millions d'euros, soit 65 millions d'euros avec 5 millions d'euros de bonus, comme révélé par la presse portugaise. On ne sait pas quel club a fait la proposition.