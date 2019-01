publié le 20/01/2019 à 16:00

Affiche de grands malades, dimanche 20 janvier (17h) au stade Michel-d'Ornano. D'un côté, Caen n'a remporté que trois matches de championnat cette saison, deux en septembre à Dijon et contre Amiens, un en décembre face à Toulouse. De l'autre, cet OM qui ne parvient plus à gagner une rencontre depuis le 25 novembre, même contre une équipe de 4e division en Coupe de France.



Si cette série de neuf matches sans succès se prolonge en Normandie, l'avenir de Rudi Garcia s'assombrira un peu plus, en dépit du coût de son licenciement, tout comme l'objectif de retrouver la Ligue des champions en fin de saison. Au match aller, le 7 octobre, l'OM avait battu le Stade Malherbe 2-0 grâce à des buts de Kostas Mitroglou et Florian Thauvin.