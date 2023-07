Mercato : l'OM signe Lodi, Lens vend Openda, Osimhen dépend de M'Bappé... Ce qu'il faut retenir de ce jeudi

Le Bayern prêt à lâcher Sadio Mané. Le club bavarois, qui a vu une réorganisation de sa direction être effectuée dès son titre de champion de Bundesliga en poche, a fait savoir à l'international sénégalais qu'il n'était plus dans les plans.

À en croire le média Kicker, le Bayern veut faire de la place pour l'arrivée de Kane. Avec son salaire annuel de 20 millions d'euros, l'ancien "Red" de Liverpool coûte cher. Sa récente altercation avec son coéquipier Leroy Sané joue peut-être dans la balance également. Mané pourrait, lui aussi, filer en Arabie Saoudite.

De l'autre côté des Alpes, l'avenir de Victor Osimhen est conditionné par celui de Kylian Mbappé selon la Gazzetta dello Sport. Le Napoli voudrait 200 millions d'euros pour l'international nigérian, soit le même prix attendu par le PSG pour l'attaquant français. Si un transfert entre 100 et 150 millions d'euros est davantage discuté ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi exige que Mbappé signe une prolongation de contrat s'il reste, afin de ne pas le laisser partir gratuitement dans un an. Si ce dernier venait à s'en aller, un jeu de dominos pourrait propulser Osimhen à Paris.



L'Arabie Saoudite sur Morata et Fabinho

Le royaume de "MBS" n'a pas fini de faire parler de lui dans ce mercato. Alvaro Morata, qui est aussi courtisé par l'AC Milan, pourrait se laisser tenter par le pays du Golfe, d'après le média espagnol AS. On ne sait en revanche pas dans quel club jouerait l'actuel attaquant de l'Atletico de Madrid. En tout cas, il pourrait être suivi par Fabinho, approché par Al-Ettifaq, club dont on vous parlait hier dans le cadre du recrutement de Henderson. Liverpool devrait voir une offre de 45 millions d'euros arriver sur sa table, à en croire The Athletic.

Ca bouge en Ligue 1

À Lens, Loïs Openda est transféré au RB Leipzig pour environ 40 millions d'euros, sans compter les bonus et un pourcentage à la revente, selon plusieurs confrères. Ils restent la visite médicale vendredi, et la signature du contrat. Dans le même temps, le Brésilien Renan Lodi va signer à l'Olympique de Marseille, qui ajoute une deuxième recrue à ses rangs en ce mercato, selon plusieurs médias. Le latéral gauche coûtera 13 millions d'euros à Marseille, selon Marca.

Si l'on en croit le journaliste bien renseigné Fabrizio Romano, El Chadaille Bitshuabu devrait partir du PSG vers Leipzig pour rejoindre Leipzig contre 15 à 20 millions d'euros, alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat.



Confirmé par L'Équipe, son départ serait celui d'un énième "Titi" parisien à partir en Allemagne à un jeune âge (18 ans), comme l'ont fait N'Kunku ou Moussa Diaby, tous deux formés dans la capitale française.

Encore un joueur qui ne jouera pas au PSG la saison prochaine. Mauro Icardi va probablement rester en Turquie, Galatasaray paierait 10 millions pour garder son buteur phare. Pour rappel, l'Argentin est venu de l'Inter pour cinq fois cette somme au Paris Saint-Germain en 2019.