Mercato OL : Faivre, Grenier, Savanier... Qui pour remplacer Guimaraes ?

Un démenti "catégorique" mercredi 26 janvier puis un accord quasiment officiel deux jours plus tard. Selon plusieurs sources, Lyon serait sur le point d'accepter l'offensive de Newcastle pour attirer le milieu de terrain brésilien de l'OL Bruno Guimaraes. Le 185e de Premier League, passé sous pavillon saoudien en octobre dernier, a semble-t-il porté son offre initiale de 40 millions d'euros à 42 plus 8 de bonus en cas de maintien.

Jean-Michel Aulas et les dirigeants lyonnais, qui s'offrent une bouffée d'air économiquement en revendant le joueur de 24 ans deux fois plus cher deux ans après son arrivée, s'attellent parallèlement à lui trouver un remplaçant. Leur priorité évolue à Brest : Romain Faivre, milieu offensif de 23 ans passé par Monaco, dont la valeur est estimée à 13 millions d'euros. Le natif d'Asnières-sur-Seine compte 58 matches de Ligue 1 à son actif (13 buts, 10 passes décisives).

Parallèlement, un ancien de la maison pourrait revenir : Clément Grenier (31 ans), libre depuis mai 2021 et la fin de son aventure à Rennes. Lyonnais de 2009 à 2018 (deux prêts de six mois à Rome en 2017 et Guingamp en 2018), le droitier de 1,87 m s'entraîne avec la réserve de l'OL depuis octobre.

Zorgane, Skhiri, Savanier

Selon le journal L'Équipe, les recruteurs olympiens pistent également deux autres milieux de terrain : l'Algérien Adem Zorgane (22 ans), qui évolue en Belgique à Charleroi, et le Tunisien Ellyes Skhiri (26 ans), Montpelliérain de 2014 à 2019, à Cologne depuis. Peter Bosz souhaiterait de son côté attirer Téji Savanier (30 ans), mais Montpellier ne laissera à coup sûr pas partir son capitaine cet hiver.