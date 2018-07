publié le 28/08/2017 à 15:17

Contrairement à Kylian Mbappé, lui était titulaire lors de la démonstration face à Marseille (6-1), dimanche 27 août en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Ce n'est pas pour autant que Thomas Lemar portera à coup sûr le maillot de l'AS Monaco après le 31 août, dernier jour du mercato estival 2017. Le milieu international français de 21 ans reste l'un des éléments les plus convoités en Europe au terme d'une saison exceptionnelle (14 buts, 16 passes en 60 rencontres toutes compétitions confondues). Et si les dirigeants monégasques ont déjà repoussé trois offres d'Arsenal, un autre club anglais pourrait finalement les convaincre : Liverpool.



En marge d'un carton (4-0) contre... les Gunners, les Reds ont proposé 72 millions d'euros aux champions de France pour s'attacher les services du Guadeloupéen de naissance, plus 8 de bonus, annonce L'Équipe et plusieurs médias britanniques. Après avoir empoché près de 180 millions d'euros cet été avec les ventes de Bernardo Silva et Benjamin Mendy à Manchester City, Tiémoué Bakayoko à Chelsea, Valère Germain à l'OM ou encore Allan Saint-Maximim à Nice, l'ASM n'a pas besoin de liquidités à tout prix à court terme et se permet même d'attendre un an pour récupérer celles issues du transfert de Kylian Mbappé au PSG. Mais pour un joueur acheté 4 millions d'euros à Caen il y a deux ans, cette offre venue d'Anfield Road a de quoi faire réfléchir.

Paris n'aurait pas renoncé à Fabinho

Concernant Fabinho, aucune offre nouvelle n'est parvenue ces dernières heures sur le Rocher. Le PSG, encore lui, n'aurait toutefois pas dit son dernier mot. Si le club de la capitale parvient à se débarrasser de l'un de ses éléments indésirables (Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak), à vendre Serge Aurier ou à se séparer de gros salaires comme ceux d'Angel Di Maria ou Julian Draxler, il pourrait repasser à l'action et mettre 60 millions d'euros sur la table. Pour remplacer le milieu défensif brésilien de 23 ans, un nom circule chez les rouge et blanc : celui du Belge Leander Dendoncker (22 ans), joueur d'Anderlecht.