Ousmane Dembélé signe au Barça pour 105 millions d'euros hors bonus

publié le 25/08/2017 à 18:37

Somme record pour le transfert d'un joueur français. L'attaquant Ousmane Dembélé rejoint le FC Barcelone pour un montant de 105 millions d'euros hors bonus. La somme finale pourrait atteindre jusqu'à 147 millions d'euros. Le footballeur de 20 ans, en provenance du club allemand du Borussia Dortmund, s'est engagé pour 5 ans sous les couleurs blaugrana du club catalan, comme l'ont annoncé les deux clubs ce vendredi 25 août. Il arrivera dimanche 27 août à Barcelone et "passera lundi sa visite médicale, signera son contrat et sera présenté officiellement", a précisé le FC Barcelone.



Si les bonus atteignent leur maximum, à savoir 42 millions d'euros selon les précisions de Dortmund, le montant total du transfert d'Ousmane Dembélé - 147 millions d'euros - représenterait le deuxième transfert le plus élevé de l'histoire derrière Neymar et ses 222 millions d'euros. Début août, l'attaquant brésilien a quitté le club du Camp Nou, où il officiait depuis 4 ans, pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé récupère d'ailleurs son numéro 11.

Avec ce transfert, le Borussia, qui avait acquis Ousmane Dembélé un an plus tôt pour 15 millions d'euros, engrange une véritable plus-value. Et il n'est pas le seul... Les clubs par lesquels le jeune footballeur est passé précédemment, Évreux puis Rennes - où il a explosé en Ligue 1 -, vont bénéficier d'un pourcentage non négligeable sur la somme obtenue par Dortmund. Le Stade Rennais obtiendrait "30 à 40 millions" d'euros, selon L'Équipe, sur ce qui se présente comme le deuxième transfert du siècle.