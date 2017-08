publié le 25/08/2017 à 15:48

Lyon, Marseille et Nice ont du pain sur la planche en Europa League. Le tirage au sort de la compétition de football, qui se tenait ce vendredi 25 août à Monaco, a placé chacun d'entre eux dans des groupes où le challenge sera de mise. L'Olympique lyonnais, dont le stade accueillera la finale de la compétition le 16 mai 2018, sera opposé, dans le groupe E, à Everton, à l'Atalanta Bergame et à l'Apollon Limassol. Everton s'impose comme un adversaire redoutable, avec le retour cet été de Wayne Rooney, l'ancien capitaine emblématique de Manchester United, qui y avait été formé.



"C'est un tirage difficile mais je pense qu'en Europa League, surtout quand on vient de nombreuses années après la Ligue des champions, pour les supporters, le mental de l'équipe, la psychologie, c'est mieux de tomber contre des nations de football", a réagi le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, au micro de BeIN Sports.

Un tirage plus abordable pour Marseille

Nice (groupe K), reversé en C3 après son échec en barrages de Ligue des champions face à Naples, devra donc retourner en Italie avec la Lazio Rome comme principal adversaire (récent vainqueur de la Supercoupe d'Italie face à la Juventus), aux côtés des Belges de Zulte Waregem et des Néerlandais du Vitesse Arnhem.

Marseille hérite d'un groupe I qui semble un peu plus homogène et abordable, avec Salzbourg, club autrichien habitué des joutes de la petite Coupe d'Europe, les Portugais du Vitoria Guimaraes et les Turcs de Konyaspor.

Arsenal moins chanceux que Milan

Arsenal et l'AC Milan, qui font figure de grands favoris de la compétition, ont connu des fortunes diverses. Le club anglais, renforcé cet été par l'arrivée d'Alexandre Lacazette, est tombé dans un groupe difficile avec les Biélorusses du BATE Borisov, les Allemands de Cologne et les Serbes de l'Etoile Rouge Belgrade. L'AC Milan, en revanche, a eu un tirage plus aisé avec l'Austria Vienne, l'AEK Athènes et les Croates de Rijeka.



La réunion de ce vendredi 25 août a également été l'occasion de sacrer le meilleur joueur de la saison écoulée en Europa League. C'est le Français Paul Pogba, milieu de Manchester United, qui a remporté le titre pour la compétition 2016-2017.

Les groupes de l'Europa League

Groupe A : Villarreal, Maccabi Tel Aviv, Astana et Slavia Prague

Groupe B : Dynamo Kiev, Young Boys Berne, Partizan Belgrade et Skënderbeu

Groupe C : Braga, Ludogorets, Hoffenheim et Istanbul Basaksehir

Groupe D : AC Milan, Austria Vienne, Rijeka et AEK Athènes

Groupe E : Lyon, Everton, Atalanta Bergame et Apollon Limassol

Groupe F : FC Copenhague, Lokomotiv Moscou, Sheriff Tiraspol et FC Zlin

Grouge G : Vitoria Plzen, Steaua Bucarest, Hapoël Beer-Sheva et FC Lugano



Groupe H : Arsenal, Bate Borisov, FC Cologne et Etoile Rouge Belgrade

Groupe I : Salzbourg, Marseille, Vitoria Guimaraes et Konyaspor

Groupe J : Athletic Bilbao, Hertha Berlin, Zorya Luhansk et Ostersund

Groupe K : Lazio Rome, Nice, Zulte Waregem et Vitesse Arnhem

Groupe L : Zenit Saint-Petersbourg, Real Sociedad, Rosenborg et Vardar