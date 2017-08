publié le 24/08/2017 à 17:30

Les cadors de la Ligue des champions évitent le pire. Le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin ou encore le Bayern Munich semble en position favorable dans leur groupe respectif. Le double tenant du titre, dirigé par Zinedine Zidane affrontera le Borussia Dortmund, Tottenham et l'Apoel Nicosie dans le groupe H, en phase de poule de la compétition européenne.



Les clubs français évitent également la casse. Si le Paris Saint-Germain devra faire face au Bayern Munich, Anderlecht et le Celtic Glasgow semblent des équipes largement à la portée des Parisiens qui peuvent logiquement prétendre à une des deux premières places du groupe B, synonyme de qualification.

L'AS Monaco, champion de France en titre et demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, a de son côté hérité du FC Porto, du Besiktas Istanbul et du Red Bull Leipzig dans le groupe G. Un tirage relativement clément pour les tricolores.



Le groupe le plus homogène semble être le groupe C. Chelsea, champion d'Angleterre en titre, a hérité de l'Atlético de Mardrid et de l'AS Roma. Le club azerbaïdjanais de Qarabag complète la poule C. La première journée de poule aura lieu les 12 et 13 septembre alors que la finale aura lieu le 26 mai 2018 à Kiev.

Les groupes de la Ligue des champions

Groupe A : Benfica, Manchester United, Bâle et CSKA Moscou

Groupe B : Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Anderlecht et Celtic Glasgow

Groupe C : Chelsea, Atlético de Madrid, AS Roma et Qarabag

Groupe D : Juventus Turin, Barcelone, Olympiakos et Sporting Portugal

Groupe E : Spartak Moscou, Séville, Liverpool et Maribor

Groupe F : Shakhtar Donestsk, Manchester City, Naples et Feyenoord

Groupe G : AS Monaco, Porto, Besiktas et Leipzig

Groupe H : Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham et Apoel Nicosie