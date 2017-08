publié le 24/08/2017 à 17:20

Deux poids, deux mesures ? Pas vraiment. À l'occasion de l'annonce de la nouvelle liste de l'équipe de France de football, jeudi 24 août, tous les observateurs étaient à l'affût : Didier Deschamps allait-il se passer d'Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé, les deux pépites du football français dont la préparation de début de saison est perturbée par d'insistantes rumeurs de transfert. Comme pressenti, le sélectionneur a choisi de se passer du premier et de retenir le second, en vue des matchs de qualification pour le Mondial 2018, face aux Pays-Bas (31 août) et au Luxembourg (3 septembre).



Les deux situations semblent pourtant similaires. Le plus gros dossier est sans doute celui de Kylian Mbappé (18 ans). L'attaquant de l'AS Monaco, révélation du football européen la saison dernière, est tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Les négociations, particulièrement longues, pourraient bien déboucher sur le deuxième transfert le plus onéreux de l'histoire du football, juste derrière celui de Neymar.

Ousmane Dembélé (20 ans) a vu son été bouleversé dès l'instant où Neymar a signé au Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone, à la recherche d'un ailier de qualité pour compenser ce départ, a jeté son dévolu sur l'ancien Rennais qui évolue au Borussia Dortmund depuis seulement une saison.

De la nécessité de s'entraîner

Il y a néanmoins quelques différences notables entre les deux cas. Certes, ni l'un ni l'autre ne joue le moindre match en ce moment. Ils ont chacun disputé un match de coupe (le Trophée des champions en France, la DFL-Supercup en Allemagne), Kylian Mbappé n'a pris part qu'à 75 minutes du premier match de Ligue 1 et Dembélé n'a pas encore la moindre minute de Bundesliga au compteur.



Mais à la différence de Kylian Mbappé, et malgré une altercation de ce dernier à l'entraînement avec l'un de ses coéquipiers, Ousmane Dembélé ne s'entraîne plus du tout. Depuis qu'il a séché une séance afin d'entamer un bras de fer avec ses dirigeants, le Vernonnais ne s'entraîne plus du tout. C'est justement ce point qui a été souligné par Didier Deschamps, en conférence de presse : "Ça fait quinze jours qu'il ne s'entraîne plus, ne participe à aucune séance, en attente d'un transfert probable, qui va se faire, ne va pas se faire... Il se met en difficulté par rapport à son club. Ponctuellement, ça le met en difficulté. Ce n'est pas concevable de prendre un joueur inactif pendant quinze jours, qui ne sait toujours pas s'il portera les mêmes couleurs".

Ce qui est gênant, c'est qu'il se met en marge. Didier Deschamps, à propos d'Ousmane Dembélé Partager la citation





À cause de cet écart de conduite, la porte risque-t-elle d'être fermée pour plus longtemps ? Négatif, assure le champion du monde 1998 : "Je ne lui en veux pas. J'ai discuté avec lui, il espérait que ça se passe plus rapidement". Il existe cependant un risque que la situation ne s'améliore pas pour Ousmane Dembélé s'il reste à Dortmund, prévient Didier Deschamps.



Et cela n'a rien à voir avec une question de standing de club, mais plutôt de relation avec le vestiaire allemand : "Ce qui est gênant, c'est qu'il se met en marge. Il y a d'autres joueurs susceptibles d'être transférés qui continuent à s'entraîner. Sa position dure le met dans la difficulté. Si la décision va dans son sens, ce sera peut-être moins difficile à digérer que s'il doit revenir à Dortmund, vis-à-vis de son club et de ses partenaires".



Par conséquent, le sélectionneur a écarté tout idée de favoritisme qui bénéficierait à Kylian Mbappé. "Même s'il n'a pas été impliqué sur les deux derniers matches de Monaco - est-ce la décision des dirigeants ou pas, c'est histoire du club - il a une activité, il s'entraîne", a-t-il expliqué, avant de prévenir : "Il n'y a aucune porte ouverte".