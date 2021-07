Mercato : le PSG et l'OM pas rassasiés, Lyon s'active

Neymar entre Jordan Henderson et Trent Alexander-Arnold le 18 septembre 2018 à Liverpool

Le PSG n'a toujours pas fini de faire son marché cet été. Déjà très actif depuis le début, avec notamment les venues de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi, le club de la capitale est toujours en contact avancé avec Paul Pogba, et se serait positionné sur Jordan Henderson.

Rapporté par The Atletic et le Daily Mail, le PSG a montré son intérêt pour le milieu de terrain de Liverpool de 31 ans. Les Reds n'avancent pas dans les négociations pour prolonger son contrat qui s'étend jusqu'en juin 2023 et commencent à envisager sérieusement de vendre leur capitaine. Arsenal est favori dans le dossier, mais le PSG, comme l'Atlético de Madrid, se montre à l'affut.

Le PSG est également toujours en tête pour le dossier Paul Pogba. Ce dernier aurait repoussé une offre de Manchester United, qui se retrouve dans une situation délicate selon le Daily Mail. Par ailleurs, le directeur sportif Leonardo garde un œil sur Kalidou Koulibaly. Mais Luciano Spaletti, nouvel entraîneur de Naples, a confirmé qu'il comptait sur le défenseur sénégalais de 30 ans.

L'OM sur le point de faire signer Wass

De son côté, l'OM pourrait réaliser un nouveau gros coup en rapatriant le Danois Daniel Wass. Le journaliste espagnol spécialiste de Valence Héctor Gómez a annoncé sur son compte Twitter que le club espagnol était à la recherche d'un remplaçant pour le Danois, car les deux parties auraient déjà trouvé un accord pour son transfert.

Si pour l'instant la priorité de l'OM à ce poste reste Pol Lirola, le demi-finaliste de l'Euro 2021 avec le Danemark peut jouer d'autres postes, notamment devant la défense. Daniel Wass a déjà joué en Ligue 1 il y a quelques saisons, pour l'Évian-Thonon-Gaillard.

Peter Bosz veut Pléa à l'OL

Enfin, l'entraîneur néerlandais de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz a manifesté son souhait de faire venir l'ancien niçois Alassane Pléa. Actuellement à Mönchengladbach en Allemagne, le joueur de 28 ans, formé à l'OL, pourrait revenir à la maison.

Le club allemand vise deux autres français, le Brestois Romain Faivre et le Rennais Faitout Maouassa, mais doit vendre afin d'avoir les fonds nécessaires. Pléa bénéficie donc d'un bon de sortie, qui se situerait aux alentours de 15 millions d'euros. Rennes est aussi à l'affût en cas de départ de M'Baye Niang.