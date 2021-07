Vendredi 23 juillet, à deux semaines du coup d'envoi de la saison 2021-2022 de Ligue 1, une quinzaine de clubs de Ligue 1 avaient déjà révélé leurs nouveaux maillots, domicile et extérieur. Le PSG, l'OM, Lyon et Angers ont été parmi les premiers à dévoiler leur tunique, avant même la fin de saison dernière pour certains. Seuls Troyes, Bordeaux, Nice, Strasbourg et Metz ne les ont pas encore révélés.

Parmi ces maillots, nous retrouvons quelques hommages, notamment celui de l'Olympique Lyonnais avec cette bande rouge et bleu, les couleurs de la ville, sur le côté gauche du maillot. C'était le cas dans les années 2000, lorsque les Gones avaient la mainmise sur le championnat de France.

Pour le PSG, le maillot sobre fait moins l'unanimité au sein des supporters. Déçus de voir le rouge de plus en plus éclipsé du maillot, qui fait pourtant partie des couleurs historiques du Paris Saint-Germain, certains groupes ont rapidement fait appel au boycott.

Des maillots historiques

Un des plus symboliques est le maillot du Clermont Foot 63, promu pour la première fois de son histoire dans l'élite française. Sur ses maillots extérieurs et domiciles, sur le bas à droite, se trouve un dessin de la statue de Vercingétorix de Bartholdi, depuis 1903 dans le centre-ville de Clermont et sur le logo du club depuis 2004.

La tenue extérieure du Stade de Reims n'est pas en reste. Paré de couronnes, ce maillot rappelle le couronnement des Rois de France, cérémonie qui se déroulait dans la Cathédrale de Reims.