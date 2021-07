Mercato : Sergio Ramos signe au PSG jusqu'en 2023

Il ne manquait plus que l'officialisation, c'est désormais chose faite. Sergio Ramos, défenseur emblématique du Real Madrid a rejoint jeudi 8 juillet le Paris Saint-Germain pour deux saisons, a annoncé le club parisien, qui continue son mercato fou, après les signatures de Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi.

Champion du monde 2010 et double champion d'Europe (2008, 2012), Sergio Ramos arrive libre de tout contrat à Paris, contraint de quitter le Real cet été, après avoir refusé une offre de prolongation d'un an accompagnée d'une baisse de salaire. "C'est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n'oublierai jamais", a déclaré l'Espagnol dans un communiqué du club parisien.

Défenseur central mais aussi buteur, au palmarès hors norme, Sergio Ramos est également un meneur d'hommes au tempérament de feu, aussi efficace dans les duels aériens que dans le pressing. Il avait même assumé dernièrement la responsabilité de tirer les penalties au Real Madrid.

35 ans et certaines interrogations

Alors qu'il retrouvera son fétiche numéro 4 à Paris, Sergio Ramos a été perturbé par de nombreuses blessures la saison dernière, à la cuisse droite, au mollet gauche et aux ischio-jambiers, au point que le sélectionneur espagnol Luis Enrique a choisi de se passer de son capitaine pour l'Euro, à la grande déception de l'intéressé. À 35 ans, sera-t-il capable d'enchaîner les matchs au PSG ?