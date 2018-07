Mercato : Grenier vers l'AS Roma, Falcao refuse la Chine

publié le 27/01/2017 à 22:21

Clément Grenier ne devrait pas continuer sa carrière en Ligue 1. Le milieu international français de 26 ans a atterri ce vendredi 27 janvier à l'aéroport de Ciampino dans la Capitale italienne pour signer en faveur de l'AS Rome un contrat sous forme de prêt avec une option d'achat de 3.5 millions d'euros. Déjà courtisé par le club de la Louve lorsque Rudi Garcia en était l'entraîneur, les négociations semblent être conclues entre Jean-Michel Aulas et James Palotta, les présidents des deux clubs.



Depuis plusieurs semaines Lille et de Nice s'étaient franchement intéressés au joueur formé à Lyon mais les problèmes administratifs du Losc et les demandes salariales ont rendu les négociations impossibles pour les Aiglons. Clément Grenier tente donc une nouvelle aventure, lui qui n'a connu qu'un seul club en Ligue 1, l'OL. Il y a débuté sa carrière professionnelle en 2009. Durant ces huit saisons il a joué 152 matches pour 18 buts inscrits. Depuis deux ans il enchaînait blessures et méformes. Depuis le mois d'août il n'a joué que quatre matches (zéro titularisation, 35 minutes de jeu cumulées).

Falcao refuse les folies chinoises

Le capitaine de l'AS Monaco aurait pu lui aussi quitter le championnat de France de Ligue 1 dès cet hiver. Et si Grenier est parti se trouver un nouveau challenge sportif, le Colombien a lui résisté à la tentation de l'argent. "Il n'est pas facile de refuser les propositions de Chine. Mais par trois fois, j'ai dit non pour aller là-bas. Ce n'est pas facile non plus pour le club, qui a refusé beaucoup d'argent. Mais je sens en moi que cette saison est importante pour ma carrière, pour l'équipe. Je veux gagner avec Monaco et montrer que je suis à 100% avec le club", a-t-il déclaré à l'AFP. Cette saison l'attaquant de 30 ans a marqué 12 buts en 15 matches de Ligue 1.

Par ailleurs l'international espoir français du Milan AC Mbaye Niang (22 ans) se dirige vers un prêt en faveur du club anglais de Watford, club où évolue un autre international français : Étienne Capoue. C'est le troisième prêt pour le joueur formé à Caen après ceux à Montpellier et au Genoa. Enfin les Girondins de Bordeaux ont annoncé l'arrivée du milieu argentin Daniel Mancini (20 ans) en provenance des Newell's Old Boys. Il a signé pour deux ans et demi.