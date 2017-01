LE JOURNAL DU MERCATO - L'Olympique de Marseille n'a pour l'heure enregistré qu'un seul renfort. Le point sur les autres dossiers.

24/01/2017

Les chantiers sont clairement identifiés. De nombreux noms ont été évoqués chaque jour ou presque et trois offres déposées pour Dimitri Payet. Mais à une semaine de la fin de ce marché hivernal des transferts 2017, l'OM n'a enregistré qu'une signature. Celle de l'ancien Montpelliérain Morgan Sanson, milieu relayeur de 22 ans. Un espoir, certes talentueux, pas un joueur confirmé comme en a besoin Marseille au regard de ces dernières prestations contre Monaco et Lyon.



West Ham désormais vendeur, le dossier Payet semblait devoir se concrétiser la semaine passée. Alors que Lyon a bouclé celui du Néerlandais Memphis Depay, l'international français n'a toujours pas rejoint son ancien club (2013-2015), qui en a fait sa priorité, et inversement. Selon plusieurs médias anglais, une quatrième offre devrait être formulée dans les prochaines heures. Le club anglais espère, cette fois-ci, qu'elle atteindra au moins les 30 millions d'euros, pour 34 demandés au départ.



Pour le reste, le directeur sportif espagnol Andoni Zubizarreta continue de multiplier les coups de fil, assure L'Équipe. En vain pour l'instant. Ni Jordan Amavi (22 ans, Aston Villa), ni Theo Hernandez (19 ans, Atlético de Madrid, en prêt au Deportivo Alavés) n'ont répondu aux sollicitations pour le poste de latéral gauche, pas plus que le milieu défensif Geoffrey Kongodgbia (23 ans, Inter Milan) ou l'attaquant espagnol Iker Munian (24 ans, Athletic Bilabo). Le milieu Nigérian John Obi Mikel (29 ans), a, lui, préféré la Chine au moment de quitter Chelsea).

Ongenda aux Pays-Bas avant Grenier à Nice et Ferri en Turquie ?

Au PSG, en attendant l'éventuelle arrivée du milieu offensif portugais Gonçalo Guedes (20 ans, Benfica), ça bouge dans le sens des départs. Hervin Ongenda (21 ans) s'est engagé pour trois saisons et demie avec le club de première division néerlandaise PEC Zwollei. Unai Emery n'a jamais utilisé l'attaquant en compétition officielle cette saison. Sous la houlette de Laurent Blanc, il était apparu à six reprises la saison passée (un but),

Eux aussi sont en manque de temps de jeu à Lyon et pourrait être tenté d'aller voir ailleurs ces prochains mois. Clément Grenier (26 ans, six apparitions cette saison) suscite un intérêt certain à Nice. Lille serait également sur les rangs. Pour Jordan Ferri (24 ans, 15 minutes cumulées lors des deux matches de L1), l'approche la plus sérieuse vient des Turcs de Galatasaray. Un rebond en Italie, à la Fiorentina, ne serait pas à exclure.