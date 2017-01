LE JOURNAL DU MERCATO - Les négociations semblent tourner en faveur de la venue de l'international français à l'Olympique de Marseille.

publié le 27/01/2017

Dans l'esprit de Frank McCourt (propriétaire) et Jacques-Henri Eyraud (président), le retour de Dimitri Payet à Marseille n'est plus qu'une question de jour. Et ils espèrent que leur dernière offre de 30 millions d'euros, formulée mardi 24 janvier par l'OM, sera la bonne. Les Londoniens en attendent pourtant 35. Le dossier ne devrait pas être bouclé avant le 31 janvier, date de la fin du mercato, mais Marseille est de plus en plus confiant et ce malgré le démenti de l'agent du joueur de 29 ans concernant les possibles accords entre Payet et Marseille.



Autre petit couac mais qui est aujourd'hui résolu : en début de semaine les dirigeants de West Ham ont menacé ceux de l'OM de poursuites judiciaires, reprochant au club phocéen de saisir la FIFA pour approche illégale. Selon les règlements, les clubs n'ont pas le droit d'entrer en contact avec un joueur d'une autre équipe, sans la permission de cette dernière. Une pratique qui reste néanmoins courante.



Alors que l'équipe de West Ham s'envolera vers Dubaï en février pour une tournée d’exhibition, l'ailier français n'a pas été convoqué. Une absence qui laisse penser que l'histoire entre le club anglais et Payet ne devrait pas passer le mois de janvier. Lors de ses deux saisons à l'OM (2013-2014 et 2014-2015), l'international tricolore avait joué 83 matches pour 15 buts et 20 passes décisives distribuées. Le duo Évra-Payet devrait bien animer le côté gauche marseillais dans quelques semaines.