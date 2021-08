Mercato : Emerson, Benedetto, Kehrer... Toutes les dernières infos

Et si l'Olympique Lyonnais signait un champion d'Europe ? L'Italien Emerson Palmieri, le latéral de la Squadra Azzura vainqueur de l'Euro 2021, pourrait se faire prêter à Lyon, sans option d'achat, pour la saison par son club de Chelsea. Lié pendant un temps avec le Napoli, l'Italo-brésilien serait plutôt séduit par le projet de jeu de Peter Bosz, le coach des Lyonnais, qui aimerait l'utiliser dès ce dimanche contre Clermont.

Surtout que les Gones sont dans la tourmente. En quête de bons résultats en championnat, l'affaire Marcelo Guedes a ébranlé le vestiaire lyonnais dès la 2e journée de championnat, avec énormément de rumeurs sur les différentes mésententes de l'effectif. L'OL a suspendu Marcelo pour son comportement après la défaite d'Angers, où il aurait reproché avec véhémence des choses à Dubois et Cornet. Prolongé l'année dernière de 2 ans, le Brésilien pourrait bien être renvoyé du club.

De plus, Peter Bosz a du mal à obtenir les recrues qu'il souhaite. Xherdan Shaqiri, qui avait pourtant un accord, est toujours bloqué par Liverpool, à cause d'une offre insuffisante. Onana et Kurzawa ne viendront pas, et Cornet, qui aurait pu quitter le club pour faire une place à Shaqiri, semble pour l'instant rester. Un véritable casse-tête pour les Lyonnais.

L'OM renouvelle son attaque

L'Argentin Dario Benedetto, attendu comme le grand attaquant marseillais, n'aura finalement pas convaincu pendant son passage. L'ancien de la Boca Junior, 31 ans, va poursuivre sa saison en Espagne, du côté d'Elche comme le rapporte L'Equipe. Éclipsé du onze titulaire avec l'arrivée de Milik, il pourrait être le premier départ d'une longue série dans un OM qui a enregistré pas moins de 7 recrues et une option d'achat levée.

Dans le sens des arrivées, c'est un jeune espoir de Chelsea qui serait prêté aux Olympiens. L'Anglais Ike Ugbo, 22 ans, a effectué 5 prêts depuis 2017, avec les deux derniers exercices très concluants à Roda aux Pays-Bas (13 buts en 28 matchs) puis au Cercle Bruges en Belgique (16 buts en 32 matchs). Genk est également intéressé par le joueur, qui doit prendre sa décision dans les prochains jours selon Fabrizio Romano.

Le Bayern sur Kehrer ?

Toujours selon L'Equipe, le Bayern Munich se pencherait sérieusement sur le cas Thilo Kehrer. Désireux de vendre pour alléger sa masse salariale, le PSG espère dégraisser son effectif, et Thilo Kehrer est souvent un nom que l'on retrouve dans les départs potentiels. Plus tôt cet été, le Bayer Leverkusen s'était déjà renseigné sur la situation du latéral allemand.

Cette fois, ce sont les récents vainqueurs de la Supercoupe d'Allemagne qui se penchent sur l'Allemand. Polyvalent et pouvant jouer en défense centrale, il correspond précisément à ce que recherche Julian Nagelsmann, qui ne compte pas sur Bouna Sarr, et qui doit faire face à la blessure de Benjamin Pavard.