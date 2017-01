LE JOURNAL DU MERCATO - L'Olympique de Marseille semble s'être fixé sur son futur arrière gauche. Le Suisse de 24 ans est la priorité des dirigeants olympiens.

21/01/2017

Rudi Garcia a reconnu dès son arrivée à l'OM que la priorité du mercato hivernal serait un arrière gauche. Après avoir sondé les Français Jordan Amavi (22 ans, Aston Villa), Theo Hernandez (19 ans, Alavès) et le Néerlandais Jetro Willems (22 ans, PSV Eindhoven), selon la presse, les Marseillais se sont concentrés sur Ricardo Rodriguez, selon L'Équipe.



Le joueur du club allemand de Wolfsburg attire depuis plusieurs mois certains grands clubs européens dont l'Inter Milan ou le Paris Saint-Germain, qui a déjà recruté Julian Draxler. La clause libératoire fixée par les dirigeants allemands est de 22 millions d'euros. Une somme importante mais qui ne semble pas faire réfléchir Franck McCourt et Jacques-Henri Eyraud, respectivement actionnaire majoritaire et président de l'Olympique de Marseille.



Avec l'unique Henri Bédimo comme arrière gauche de métier dans l'effectif, l'OM verrait un véritable renfort arriver dans son effectif. Rodriguez est un jeune joueur (24 ans), international (45 sélections) et dont les qualités offensives ne sont plus à prouver. Depuis la saison 2013-2014, il a marqué 19 buts en Allemagne, grâce notamment à la qualité de son pied gauche sur coup de pied arrêté. Le contrat de Ricardo Rodriguez court jusqu'en 2019.