Mercato : Payet plus proche que jamais d'un retour à l'OM

Marseille et West Ham seraient tombés d'accord pour un transfert du milieu français. Une offre de 32 millions d'euros aurait été acceptée par les Anglais.

28/01/2017

Dimitri Payet se rapproche de l'Olympique de Marseille jours après jours. Frank McCourt est déterminé à faire revenir l'ancien joueur de l'OM (2013-2015) au Vieux-Port. Pour cela il aurait formulé une nouvelle (ultime ?) offre de transfert. Après avoir proposé 20 millions d'euros, puis 25, puis 27, puis 30, il aurait cette fois-ci envoyé un chèque de 32 millions d'euros à ses homologues londoniens.



Une somme qui selon The Sun serait acceptée par David Sullivan et David Gold, le duo propriétaire de West Ham. Pourtant les Anglais assuraient il y a quelques semaines vouloir récupérer 35 millions d'euros sur la vente de leur numéro 27. Le joueur de 29 ans, en guerre ouverte avec son employeur, serait d'ores et déjà d'accord avec le club français quant à son futur salaire à l'OM.



Preuve encore que les Hammers se sont fait à l'idée de voir partir l'ancien Stéphanois, ils ont recruté Robert Snodgrass (Hull City) pour 12 millions d’euros, le remplaçant désigné de Dimitri Payet. Le mercato hivernal prend fin mardi 31 janvier à minuit et Dimitri Payet sera, à ce moment-là, très certainement Marseillais. Il serait la troisième recrue du mercato marseillais après Morgan Sanson et Patrice Évra.