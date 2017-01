Mercato : Jesé vers Middelsbrough, Obbadi plutôt que Grenier à Nice

LE JOURNAL DU MERCATO - L'attaquant du PSG va probablement être prêté dans les prochaines heures au 16e du championnat anglais. Retrouvez les dernières infos du marché des transferts.

Crédit : CHRISTOPHE SAIDI/SIPA L'attaquant espagnol Jesé sous les couleurs du PSG en décembre 2016

par Gregory Fortune publié le 26/01/2017 à 10:46

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

358 minutes. Soit moins de quatre matches en intégralité. Voilà le temps qu'aura passé Jesé sous les couleurs parisiennes. Il n'est pas exclu que l'ancien attaquant du Real Madrid, 23 ans, recruté pour 25 millions d'euros l'été dernier, ne porte à nouveau un jour le maillot du PSG. Mais à court terme, d'ici au 31 janvier, il va s'en aller. Le club parisien cherchait un club en mesure de prendre en charge son salaire en intégralité dans le cadre d'un prêt, et semble l'avoir trouvé : Middelsbrough, actuellement 16e du championnat anglais.



Le natif de Las Palmas, lui, souhaitait absolument retourner dans le championnat espagnol, précisément sur son île. Mais le 11e de Liga n'était disposé qu'à verser au PSG que 20% de ses émoluments. Contre sa volonté, Jesé va donc découvrir un troisième championnat. Il y retrouvera un autre entraîneur basque, Aitor Karanka, avec l'espoir que ce dernier lui accorde plus de confiance qu'Unai Emery (deux titularisations, une en Ligue 1, une en Coupe de la Ligue). les deux hommes se connaissent puisque Karanka a été l'adjoint de José Mourinho au Real de 2010 à 2013.



De son côté, l'Olympique de Marseille n'alimente la rubrique transferts que dans la colonne des arrivées. Après celle de Patrice Évra mercredi 25 janvier, le club phocéen reste déterminé à enregistrer celle de Dimitri Payet avec la clôture de ce mercato. West Ham décidé à se séparer du milieu de 29 ans, un accord devrait vite être trouvé. Pour renforcer son attaque, l'OM songe à l'Ivoirien d'Angers Nicolas Pépé, dont le nom a beaucoup circulé depuis début janvier. Enfin, malgré l'arrivée d'Évra, le contact serait maintenu avec un autre latéral gauche, bien plus jeune (19 ans : Theo Hernandez, prêté par l'Athlético de Madrid à Alavès en ce moment. Mais ce serait là pour l'été prochain.



En Ligue 1 toujours, Nice serait sur le point de finaliser la venue du milieu marocain de 33 ans Mounir Obbadi, qui ne se voyait plus rester à Lille après un "home-jacking" en septembre. Le contrat de l'ancien monégasque a été résilié. En revanche, le Lyonnais Clément Grenier (26 ans) ne viendra pas chez les Aiglons, "les conditions réclamées par l'OL n'étant pas compatibles" avec les possibilités niçoises, indique le directeur général du Gym dans L'Équipe.