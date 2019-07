publié le 12/07/2019 à 14:19

Après de nombreux rebondissements, le FC Barcelone a finalement sorti son chéquier pour s'offrir les services d'Antoine Griezmann dès la saison prochaine. Le club catalan a fini par payer la clause libératoire demandée par l'Atlético de Madrid, en cédant aux exigences du club madrilène. Une clause qui s'élève à 120 millions d'euros.

Le paiement a été versé en une seule fois dans la soirée de jeudi 11 juillet, par virement bancaire. Les Catalans qui souhaitent payer en plusieurs fois ont échoué leurs négociations, face aux Madrilènes qui ont toujours refusé ce compromis. La somme a d'abord été versée au compte de la Liga espagnole, qui la virera ensuite à l'Atlético.

C'est un contrat de cinq ans qui attend le joueur français dans son nouveau club. Cinq années durant lesquelles le champion du Monde recevra un salaire à hauteur de 21 millions d'euros par an. Un montant très élevé, certes, mais toujours plus faible que celui de Lionel Messi et ses 36 millions d'euros annuels.

Antoine Griezmann deviendrait ainsi le quatrième joueur le plus cher de l'histoire, entre Ousmane Dembélé (105 millions) et Philippe Coutinho (120 millions aussi) deux joueurs qui évoluent également dans le club catalan. Les deux premiers de la liste demeurent Neymar et Mbappé.

Désormais la question est de savoir si le FC Barcelone pourra toujours se permettre le rachat de Neymar au Paris Saint-Germain.