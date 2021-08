"Nous ne retiendrons personne", a fait savoir le directeur sportif du PSG Leonardo ce mercredi 25 août. À condition évidemment que l'enveloppe soit à la hauteur. Paris réclamerait 220 millions d'euros pour la vente de Kylian Mbappé alors que le club de la capitale a refusé une offre de 160 millions. Mais il semblerait que l'état Major parisien se soit fait une raison.

Le PSG a tenté un coup de force il y a 5 jours. Sachant qu'une offre du Real devenait imminente, Paris est revenu vers le joueur avec une nouvelle proposition de contrat. Un salaire mirobolant qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de la planète football. Trop tard, Kylian Mbappé avait fait son choix et donc décliné cette offre. Écartant même la possibilité d'un contrat court, ce qu'il attendait depuis des mois. Soit 2 ans de contrat et non 4 ou 5, comme l'a toujours exigé le club. Le PSG a compris, à ce moment, que Kylian Mbappé ne prolongerait jamais son contrat.

Le PSG peut toutefois encore bloquer le joueur en l'obligeant à effectuer sa dernière année de contrat uniquement si le Real ne gonfle pas son offre. L'état major parisien s'est montré très dur par le passé avec Neymar ou encore Rabiot. Ce serait cette fois un non-sens économique et un très mauvais buzz également après l'énorme coup Lionel Messi. Personne n'ira au conflit, d'autant plus que les relations du Real Madrid sont étroites avec le Qatar, où son président Florentino Perez réalise des investissements à hauteur de plusieurs milliards d'euros.

À écouter également dans votre journal

Vaccin - Les premières sanctions sont tombées. Deux infirmiers qui travaillent dans un hôpital du nord et qui refusaient de se faire vacciner et de réaliser des tests ont été renvoyé chez eux.

Fait divers - Alors que Marseille a été le théâtre de 12 règlements de comptes en deux mois, témoignage de la veuve d'une des victimes marseillaises tuées il y a quinze jours. C'est un document RTL.



Politique - Il ne fait quasiment plus aucun doute qu'Eric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle. Reportage auprès de ses soutiens et de son entourage.