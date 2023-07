Il va rester en prison. Le policier qui a tiré sur Nahel et tué l'adolescent de 17 ans lors d'un contrôle routier la semaine dernière à Nanterre, n'a pas obtenu son placement sous contrôle judiciaire ce jeudi 6 juillet. La cour d'appel de Versailles l'a refusé. Lors d'une audience, le policier était en visioconférence depuis une salle de la prison de la Santé, où il est incarcéré à l'isolement depuis une semaine maintenant.

Selon les informations de RTL, le parquet général a demandé son maintien en détention pour trois raisons : l'empêcher de se mettre d'accord avec son collègue policier sur ce qui s'est précisément passé, puisqu'il ne donne pas exactement la même version des choses, protéger ce policier de 38 ans et éviter de nouvelles émeutes. Et ce dernier argument choque son avocat, Me Laurent-Franck Liénard.

"Ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la fuite au Guatemala. C'est quelqu'un qui, dans le cadre de ses fonctions, a pensé faire un acte qui était autorisé par la loi et qui était nécessaire à sa survie. Il est passé en prison pour éteindre les feux, pour éviter que des gens aillent piller des magasins. C'est choquant que pour éteindre les feux, pour calmer, pour apaiser des gens qui ont décidé d'exprimer une colère, on place quelqu'un entre quatre murs, loin de sa famille", dit l'avocat qui annonce déjà qu'il va déposer une demande de mise en liberté dans les prochains jours.

À écouter également dans ce journal

Justice - Patrick Poivre d'Arvor est confronté pour la première fois ce jeudi à l'une de ses accusatrices. La star déchue de la télévision a été convoquée à la brigade de la répression de la délinquance aux personnes à Paris, face à une femme qui l'accuse d'un baiser forcé lors d'une soirée cocktail.

Medef - L'entrepreneur Patrick Martin, actuel numéro deux du Medef, a été très largement élu président de la première organisation patronale française pour un mandat de cinq ans, a annoncé le Medef jeudi.

Football - Si Kylian Mbappé "veut rester, il faut signer un nouveau contrat, on ne peut pas laisser partir gratuit un des meilleurs joueurs du monde", a prévenu mercredi le président du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi, durant la conférence de presse du nouvel entraîneur Luis Enrique.