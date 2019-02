publié le 02/02/2019 à 11:15

Quel sera le spectacle proposé à un public bien plus large que d'ordinaire ? Celui du réveil des Marseillais, avec un Mario Balotelli étincelant ? Ou celui d'une triste équipe de l'OM, un peu plus enfoncée dans la crise par son premier poursuivant au classement ? Une fois n'est pas coutume, la rencontre Reims-Marseille est diffusée en clair, samedi 2 février (21h), sur la chaîne de la TNT gratuite C8.



Cette chaîne appartient au groupe Canal+, qui propose aussi cette affiche de la 23e journée sur Canal+ Sport. Initialement prévu à 17h, le match a été décalé en soirée à la demande de la Préfecture de la Haute-Garonne, qui s'attend à une manifestation des "gilets jaunes" dans la journée. C'est donc un prime-time que s'offrent Champenois et Phocéens, potentiellement sous les yeux du plus grand nombre, petits et grands.

L'an passé, C8 avait déjà eu le loisir de proposer une rencontre de Ligue 1, une première dans l'histoire du championnat de France de 1re division. C'était le mercredi 29 novembre, lors de la 15e journée, en accord avec la Ligue de football professionnel pour ouvrir la visibilité de la Ligue 1. Le PSG avait dominé Troyes 2-0 avec des buts en fin de match de Neymar et Cavani.