PSG-Troyes : porté par Neymar, Paris s'envole au classement

publié le 29/11/2017 à 20:15

Le PSG a désormais 10 points d'avance sur un nouveau dauphin, Marseille. Les deux clubs rivaux ont profité des déboires de Lyon et Monaco, défaits respectivement à domicile par Lille (2-1) et à Nantes (1-0), mercredi 29 novembre lors de la 15e journée de Ligue 1.



Le leader parisien a clôturé en soirée cette journée de milieu de semaine par une victoire face à Troyes (2-0) qui porte le sceau de Neymar. Le Brésilien a débloqué la situation d'une frappe croisée du gauche (73e), avant de servir Cavani (90e), auteur de son 17e but de la saison en L1, son 23 en 20 matches toutes compétition,s confondues.

Cavani rate un penalty

Durant plus d'une heure, ce PSG largement remanié avec les titularisations de Trapp, Kimpembe, Meunier, Lo Celso, Pastore et Di Maria a eu énormément de mal face à un promu jouant crânement sa chance et qui a retardé l'échéance lorsque le gardien Samassa a repoussé un penalty de Cavani (41e). Di Maria, au match quelconque, a ostensiblement boudé après son remplacement par Mbappé (69e).

Mais voilà : Paris a fait le trou devant le peloton de ses poursuivants, désormais mené par Marseille. L'OM n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge, Metz (3-0), avec un nouveau but de Thauvin (18e) sur sa "spéciale" (frappe enroulée du gauche) après avoir lui-même récupéré le ballon, avant des réalisations de Luiz Gustavo (36e) et Ocampos (71e).

L1-15e journée : résultats et classement

Mardi 28 novembre :

Amiens - Dijon : 2-1

Strasbourg - Caen : 0-0

Bordeaux - Saint-Étienne : 3-0



Mercredi 29 novembre :

Angers - Rennes : 1-2

Guingamp - Montpellier : 0-0

Lyon - Lille : 1-2

Metz - Marseille : 0-3

Nantes - Monaco : 1-0

Toulouse - Nice : 1-2

PSG - Troyes : 2-0