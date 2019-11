Marseille-Lyon : l'OL nettement plus populaire que l'OM chez les Français

publié le 09/11/2019 à 18:30

Marseille-Lyon plus fort que PSG-OM : pour 54% des Français et 63% des amateurs de football, les matches entre l'OM et l'OL sont les nouveaux "classiques" du championnat de Ligue 1.

Des deux clubs, celui de Jean-Michel Aulas, jugé meilleur président que Jacques-Henri Eyraud, est nettement plus populaire. Pour les sondés, Marseille a le plus marqué l'histoire, possède le plus beau stade et les meilleurs supporters, tandis que Lyon est actuellement plus fort.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama avant le 119e derby entre les deux équipes. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 6 et jeudi 7 novembre auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 426 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Le nouveau "classique" de la Ligue 1

Depuis les années 1990, les confrontations entre l’OM et le PSG font partie des affiches les plus attendues dans une saison. Mais compte-tenu de la supériorité des Parisiens depuis 2012, le "classique" de la Ligue 1 a perdu de sa saveur ces dernières années. Marseille n’a plus battu Paris depuis près de neuf ans et vient encore de sombrer au Parc des Princes (4-0).

Ce match a tant perdu de son intérêt que les Français (54%) et les amateurs de football (63%) considèrent qu’aujourd’hui le nouveau "classique" de la Ligue 1 est OM-OL. Il y a selon eux une forte rivalité, de l’enjeu et surtout du suspense.

OM-OL : le nouveau "classique" de la Ligue 1 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. L'OL nettement plus populaire

À la veille de leur confrontation dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 au stade Vélodrome, le match de l’opinion est nettement dominé par l’Olympique Lyonnais. 64% des Français et 74% des amateurs de football ont une bonne opinion du club rhodanien.



L’Olympique de Marseille pointe à près de vingt points de son rival : 46% des Français et 56% des amateurs de football en ont une bonne image.



Toutefois l’écart se resserre en même temps que la popularité des deux clubs progresse. Depuis janvier 2017, l’OL a gagné 6 points et l’OM 10 points de bonnes opinions auprès des Français.

L'OL nettement plus populaire que l'OM Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. L'histoire et le stade pour l’OM, le présent pour l’OL

Selon les sondés, il n’y a pas de débat : entre les deux clubs, l’OM est celui qui a le plus marqué l’histoire du football français. 67% des Français et 77% des amateurs de football le pensent. La seule victoire française en Ligue des champions, en 1993, y est sans aucun doute pour quelque chose.



Les Françaises et les Français et les amateurs de football estiment aussi que le club phocéen est celui qui a le plus beau stade ainsi que les meilleurs supporters. L’OL remporte le match sur les quatre autres critères testés. Jean-Michel Aulas est considéré comme un meilleur président que Jacques-Henri Eyraud. L’OL a aussi la meilleure équipe et

terminera donc logiquement la saison à la meilleure place. Enfin, c’est le club qui donne la meilleure image de sa ville.

L'histoire et le stade pour l'OM, le présent pour l'OL Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. L’OL favori du match de dimanche

Entre les trois points qui séparent les deux clubs pour le moment, le retour de Rudi Garcia au Vélodrome et l’ambition affichée du podium, les ingrédients sont réunis pour un grand match, dimanche 10 novembre (21h).



Même s’il aura lieu à Marseille, les Français voient l’OL favori de ce choc. Seuls 15% des Français et 20% des amateurs de football pronostiquent une victoire de l’OM. Ils sont 36% et 40% à anticiper une victoire lyonnaise. 44% des Français et 40% des amateurs pensent que les deux clubs se quitteront sur un match nul.

L'OL favori du match de dimanche Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama