Si le "Champions project" souhaité par le propriétaire américain de l'OM Frank McCourt tarde à se concrétiser, c'est aussi en raison de ce cruel constat : depuis des années, Marseille pêche face aux gros. Encore giflé il y a deux semaines par son meilleur ennemi parisien (4-0 en une mi-temps), qu'il n'a plus battu depuis novembre 2011, le club phocéen reste aussi sur une série noire face à Lyon, son adversaire dimanche 10 novembre (21h) en clôture de la 13e journée de Ligue 1.

Les supporters des deux clubs ont certainement en mémoire le dernier OM-OL disputé au stade Vélodrome, le 12 mai lors de la 36e journée. Les Lyonnais de Bruno Génésio avaient brutalement mis fin aux espoirs de qualification européenne de ceux de Rudi Garcia, passé depuis dans le camp d'en face : 0-3, avec des buts de Maxwel Cornet (24e, 86e) et Moussa Dembélé (84e), sous les yeux de 60.000 Marseillais dépités. Lyon avait finalement terminé la saison à la 3e place, Marseille à la 5e à 11 longueurs des Gones.

La disette du club ciel et blanc face à celui de Jean-Michel Aulas en championnat dure désormais depuis le 4 mai 2014 et un succès 4-2 au Vélodrome. Depuis, l'OL s'est imposé à six reprises (dont les cinq dernières) et a décroché quatre résultats nuls. Entre temps, l'OM est tout de même parvenu à arracher une victoire en Coupe de France à domicile en janvier 2017 (2-1 après prolongation grâce à un but du Brésilien Doria). Toutes compétitions confondues, ce n'était que la 4e victoire marseillaise en 22 rencontres face aux Lyonnais dans la décennie...

Memphis forfait

L'OM aborde ce 114e "Olympico" de l'histoire avec trois points d'avance au classement sur son rival (Marseille est 5e de Ligue 1, Lyon 10e). La victoire face à Lille (2-1) a permis de relancer la dynamique des joueurs d'André Villas-Boas après la correction au Parc des Princes. L'entraîneur portugais peut de nouveau compter sur son défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez. Seul Florian Thauvin manque à l'appel parmi les cadres.

De son côté, l'OL va beaucoup mieux qu'il y a un mois lorsque le Brésilien Sylvinho était sur le banc. L'équipe de Rudi Garcia vient d'enchaîner trois succès de suite, une première cette saison, face à Metz (2-0), à Toulouse (2-3) et contre Benfica (3-1) en Ligue des champions. L'équilibre semble encore parfois fragile mais un 11 type se dégage, avec un Memphis Depay éclatant... mais forfait pour le choc de dimanche 10 novembre en raison d'une lésion musculaire derrière la cuisse droite.