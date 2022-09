Cristiano Ronaldo dans la tourmente, après avoir cassé le téléphone d'un jeune fan

Quelques mois après les faits, Christiano Ronaldo n'en a pas fini avec son bref coup de colère qui avait coûté un téléphone à l'un des jeunes fans de football présent dans les couloirs du stade d'Everton, Jacob, adolescent autiste de 14 ans. Début avril 2022, visiblement frustré par une nouvelle défaite de son club, il avait envoyé au sol le téléphone de l'enfant.

Dans la foulée, une enquête policière avait été ouverte pour "agression". En août dernier, les agents de police ont fini par remettre un simple rappe à l'ordre au joueur star de Manchester United. Quelques jours après ce classement de l'affaire sur le terrain judiciaire, la fédération anglaise de football a, elle, indiqué que les choses n'étaient pas finie sur le plan disciplinaire. Dans un communiqué publié le 23 septembre, elle a accusé le joueur de comportement "violent ou inapproprié". Des faits qui peuvent conduire les instances britanniques du foot à infliger un ou plusieurs matchs de suspension au Portugais.

"Je suis harcelée par des gens qui disent que je m’en prends de nouveau à lui, mais je n’en savais rien. Cela aurait dû être réglé il y a six mois. Mon fils me parle de ce qui lui est arrivé tous les jours", a confié la mère de Jacob, dans les colonnes du Daily Mail.

"Ce ne sont pas des excuses, ce sont des insultes"

Il faut dire que, jusqu'à présent, Cristiano Ronaldo s'est contenté d'un post d'excuses, publié sur Instagram. "Ce n’est jamais facile de contrôler ses émotions dans des moments aussi difficiles que ceux que nous vivons, avait-il écrit. Néanmoins, il faut toujours se montrer respectueux, patient et montrer le bon exemple aux plus jeunes qui aiment ce sport. Je veux m’excuser de mon emportement et, si possible, je souhaite inviter ce supporter à un match à Old Trafford, en signe de fair-play et d’amitiés sportives", avait-il promis.

Un message qui n'a pas été du goût de la maman de Jacob. "Ce ne sont pas des excuses, ce sont des insultes", a-t-elle considéré. "Il nous a proposé de le rencontrer et qu’il était désolé, mais il a dit qu’il n’avait rien fait de mal", a expliqué la maman.

Toujours est-il que le club, lui, n'a pas lâché son joueur. "Nous soutiendrons notre joueur dans sa réponse à cette accusation", a indiqué Manchester United, dans un communiqué.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info