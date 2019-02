publié le 12/02/2019 à 19:25

Amoindri par les absences en attaque de Neymar et Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain espère revenir de Manchester United avec la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale au match retour, qui aura lieu le mercredi 6 mars au Parc des Princes. "L'objectif c'est de rester en vie", abonde Bixente Lizarazu sur RTL.



Pour cela, il faudra "si possible ne pas prendre de but, ou juste un seul, ça irait, parce que offensivement ça va être compliqué, même si je crois beaucoup dans les qualités de Kylian Mbappé. Mais il va être esseulé" et "observé par tous les défenseurs de Manchester United, pris au marquage".

"Il faut que ce Paris Saint-Germain démontre une qualité défensive et un esprit d'équipe qui lui a parfois manqué dans les grands matches", ajoute le champion du monde 1998, qui fait bien sûr référence aux éliminations des deux dernières saisons face au Real Madrid et au FC Barcelone.