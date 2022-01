Lyon-PSG : Paris toujours illisible à cinq semaines du Real, l'OL en progrès

Le Lyonnais Bruno Guimaraes et le Pzrisien Marco Verratti à Décines-Charpieu le 9 janvier 2021

0-0 face à Nice, 1-1 à Lens et à Lorient, et encore 1-1 à Lyon en clôture de la 20e journée, dimanche 9 janvier. S'il reste confortablement installé à la 1re place avec 11 points d'avance sur Nice et Marseille, le PSG reste donc sur quatre matches nuls sur ses cinq dernières sorties en Ligue 1 (victoire 2-0 contre Monaco dans l'intervalle). Alors oui, c'est vrai, Paris s'est présenté face à l'OL avec de très nombreux absents, 11 au total, pour cause de Covid, de post-Covid ou autre blessure.

Mais que les Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria soient absents ou présents, comme en première partie de saison, le constat varie peu, et il est souvent déprimant : aucune expression collective, pas le moindre progrès dans le jeu. Les observateurs les plus avisés ne comprennent pas où l'entraineur Mauricio Pochettino veut en venir. Le juge de paix, comme toujours sera la Ligue des champions, et la réception du Real Madrid le mardi 15 février en 8e de finale aller (retour le mercredi 9 mars).

Le milieu italien Marco Verratti en est bien conscient, il faudra alors un tout autre Paris. "Oui, et je pense que c'est normal, on joue un 8e de finale contre une équipe très très forte (...) Il faut chercher à s'améliorer, individuellement, collectivement, et je suis sûr qu'on va être prêt pour le match de Madrid". En attendant le PSG se raccroche à ses qualités mentales. Mené 10 fois au score en Ligue 1 depuis le début de saison, le club de la capitale n'a à l'arrivée été battu qu'une fois, à Rennes (2-0), début octobre. Cela ne fait pas rêver les supporters; mais cela permet au moins de faire le dos rond en attendant l'étincelle.

Il faut être content de ce point Peter Bosz, entraîneur de l'OL

Côté Lyonnais, en revanche, l'optimisme est de mise après ce point pris face au leader, en dépit de l'égalisation concédée en fin de match (76e minute). "On a manqué de puissance à la fin, mais les joueurs ont tout donné", a apprécié Peter Bosz. "On a choisi de jouer à trois défenseurs et d'être compacts. Ça a très bien marché en première période (...) Paris a eu des occasions aussi, il faut être content de ce point".



"Il y a un sentiment de frustration car nous avons tenu le score assez longtemps dans le match, notait pour sa part le milieu Maxence Caqueret (...) Ce qui me plaît, c'est que nous avons su rester solides hormis l'action où nous concédons le but. Nous avons su rester calmes avec le ballon quand nous l'avions même si nous l'avons moins eu que le PSG. C'est positif. Je pense que nous nous sommes rassurés car il y a eu du mieux par rapport à nos matches de la fin 2021".

11e à 11 points du podium, Lyon doit désormais se rendre à Troyes (16e), recevoir Saint-Étienne (20e), aller à Monaco (7e) et accueillir Nice (2e). Après cinq matches nuls toutes compétitions confondues, les hommes de Peter Bosz ne peuvent plus laisser trop de points en route pour conserver des espoirs de podium en fin de saison.