EN DIRECT - Suivez Lyon-PSG en live commenté

Une affiche amputée de Lionel Messi (de retour de Covid) ou Neymar (blessé à une cheville) mais que pourrait une nouvelle fois éclairer Kylian Mbappé de sa classe. Leader avec 10 points d'avance sur Nice et Marseille, respectivement vainqueur à Brest (0-3) et à Bordeaux (0-1) précédemment dans cette 20e journée de Ligue 1, le PSG se frotte à un Lyon en grande difficulté cette saison (13e à 22 longueurs) mais souvent à la hauteur lorsque se présente Paris.

Au match aller, le 19 septembre, les hommes de Peter Bosz avaient par exemple ouvert le score au Parc des Princes par Lucas Paqueta (54e) avant que ceux de Mauricio Pochettino n'égalisent sur un penalty de Neymar (66e) avant d'emporter la décision (2-1) à la 93e sur un caviar de Mbappé pour Mauro Icardi. La force de caractère, l'un des rares points positifs de la première moitié de saison parisienne.

Pour cette rencontre, Paris est aussi privé de Angel Di Maria, Julian Draxler, Gianluigi Donnarumma (Covid), Achraf Hakimi, Idrissa Gueye ou Abdou Diallo (CAN). Lyon doit se passer de ses attaquants Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere, mais aussi d'une grande partie de ses supporters en raison du retour d'une jauge à 5.000 personnes au Groupama Stadium.

Le film de la soirée :

19h53 - Les résultats de cette 20e journée et le classement avant ce Lyon-PSG :



Bordeaux - Marseille : 0-1

Lens - Rennes : 1-0

Brest - Nice : 0-3

Clermont - Reims : 0-0

Metz - Strasbourg : 0-2

Nantes - Monaco : 0-0



Reportés :

Montpellier - Troyes

Angers - Saint-Etienne

Lille - Lorient



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 46 19 14 4 1 39 17 22

2. Nice 36 20 11 4 5 32 17 15

3. Marseille 36 19 10 6 3 27 15 12

4. Rennes 31 20 9 4 7 34 19 15

5. Montpellier 31 19 9 4 6 33 24 9

6. Lens 30 20 8 6 6 34 28 6

7. Monaco 30 20 8 6 6 29 23 6

8. Strasbourg 29 19 8 5 6 36 24 12

9. Nantes 29 20 8 5 7 25 23 2

10. Lille 28 19 7 7 5 26 26 0

11. Angers 25 19 6 7 6 26 27 -1

12. Brest 25 20 6 7 7 26 31 -5

13. Lyon 24 18 6 7 5 26 26 0

14. Reims 24 20 5 9 6 22 22 0

15. Clermont 18 19 4 6 9 20 32 -12

16. Troyes 17 19 4 5 10 18 28 -10

17. Bordeaux 17 20 3 8 9 30 44 -14

18. Lorient 16 19 3 7 9 15 31 -16

19. Metz 16 20 3 7 10 23 41 -18

20. Saint-Etienne 12 19 2 6 11 17 40 -23



19h45 - Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous.