Lyon-Barça : 3 compos probables sans Nabil Fekir

publié le 18/02/2019 à 21:43

Il y en aura peut-être d'autres mais jusque-là, c'est le match de l'année au Groupama Stadium : Lyon défie le FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mardi 19 février (21h), une semaine après la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United. C'est la quatrième fois que l'OL affronte le club catalan, qu'il n'a jamais battu. La dernière fois, le Barça s'était qualifié pour les quarts de finale en 2008-2009 (1-1 à Gerland, 5-2 au Camp Nou).



"Mardi, nous allons vivre une soirée exceptionnelle, un match que nous avons toujours rêvé de pouvoir faire", s'est réjoui le président Jean-Michel Aulas évoquant les records pour le Groupama Stadium (médias, spectateurs, hospitalités, recette estimée à 5 millions d'euros), bâti pour recevoir ce type d'événements. "La rencontre sera suivie par des millions et des millions de téléspectateurs", s'enflamme-t-il.

Pour cette rencontre, Lyon devra se passer de son maître à jouer, Nabil Fekir, suspendu pour une succession d'avertissements en phase de poules que les Lyonnais ont terminé invaincus (une victoire, cinq résultats nuls). Un handicap certain car l'international français a marqué à chaque fois dans les grands matches cette saison (contre Manchester City, le Shakhtar Donetsk et le PSG notamment).

Depay facteur X ?

En l'absence de Fekir, c'est Memphis Depay qui pourrait évoluer au poste de numéro 10 en soutien de l'attaquant de pointe, a priori Moussa Dembélé. Mais le Néerlandais peut aussi démarrer à gauche de l'attaque si Bruno Génésio opte pour un 4-3-3 peut-être plus équilibré pour contrer le Barça.



Quel que soit son poste, Depay pourrait être l'élément déterminant de cette rencontre, le facteur X. Celui qui espère un jour être recruté par un grand club du niveau du Barça n'a plus marqué depuis un doublé à Guingamp le 10 novembre. Auteurs de grands matches contre Manchester City à l'aller et au retour, Maxwel Cornet espère lui aussi briller à nouveau.



Par ailleurs, l'incertitude règne autour de la participation du milieu Tanguy Ndombélé en raison de douleurs à la cheville gauche et celle du défenseur Jason Denayer ne sera levée qu'au dernier moment. Le Belge, qui s'est imposé au fil des semaines comme le véritable chef de défense de l'OL, a été touché aux adducteurs contre Guingamp, à J-4 de l'échéance.

Les compos possibles de l'OL :

En 4-4-1-1 : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer (ou Marçal), Mendy - Traoré, Ndombélé, Aouar, Cornet - Depay - Dembélé



En 4-2-3-1 : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer (ou Marçal), Mendy - Tousart, Ndombélé - Cornet (ou Traoré), Depay, Aouar - Dembélé



En 4-3-3 : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer (ou Marçal), Mendy - Ndombélé, Tousart, Aouar - Cornet (ou Traoré), Dembélé, Depay