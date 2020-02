VIDÉO - Zinédine Zidane se retrouve à terre après le tacle d'un joueur adverse

publié le 17/02/2020 à 21:20

Ils ont été des centaines à tenter de réussir ce que Joseph Aidoo a accompli dimanche 16 février. Habitué à esquiver avec grâce et technicité les tacles des défenseurs lors de sa carrière de joueur, Zinédine Zidane n'en a vraisemblablement plus les réflexes en tant qu'entraîneur.

L'entraîneur triple champion d'Europe avec le Real Madrid dirigeait son équipe à domicile face au Celta Vigo, lorsque Joseph Aidoo, joueur adverse, a tenté par un tacle de sauver un ballon d'une sortie en touche.

Un geste courant, sauf que cette fois Zizou se trouvait sur la trajectoire de la glissade, et l'ex-maestro des Bleus et des Merengue est tombé à la suite du choc. Les deux hommes sont restés quelques secondes à terre avant de s'aider mutuellement à se relever et que le jeu ne reprenne son cours normal. Une rencontre qui s'est conclut par un match nul (2-2).

[🎞️VIDEO] 🇪🇸 Liga

⚡️ Quand un joueur du Celta Vigo fauche... Zinédine Zidane ! 😬😬https://t.co/s0Z0jg9EUE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 16, 2020