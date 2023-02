Ligue des Champions : le PSG joue sa saison face au Bayern Munich

Le PSG traverse une mauvaise passe. Après deux défaites d'affilée face à l'OM en Coupe de France (2-1) puis face à Monaco (1-3) en championnat, le club de la capitale va recevoir, ce mardi 14 février, le Bayern Munich. Cette rencontre en Ligue des Champions pourrait se jouer avec Kylian Mbappé, un temps donné forfait, mais finalement convoqué dans le groupe qui reçoit l'ogre bavarois.

L'enjeu est donc colossal pour les Parisiens qui ont montré un visage inquiétant depuis la fin de la Coupe du monde, avec quatre défaites toutes compétitions confondues. Cette année, le PSG a offert à Kyllian Mbappé le plus gros contrat de l'histoire du football (630 millions d'euros brut sur trois ans) dans le but de voir le joueur français poursuivre l'aventure à Paris. Mais si l'intéressé a dit oui et qu'il fait tout son possible pour être prêt pour le match face au Bayern, c'est à condition que l'ambition sportive du club soit à la hauteur.

Quitter la Ligue des champions dès les huitièmes de finale, comme l'an passé, serait donc un couac susceptible de réveiller les envies d'ailleurs de Mbappé. Cela pourrait aussi ruiner l'avenir de l'entraîneur, Christophe Galtier, nommé, à la surprise générale, durant l'été 2022. Huit mois après sa nomination, il est donc temps de passer aux actes. C'est tout le projet du PSG qui va donc subir un grand test ce mardi soir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info