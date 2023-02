PSG-Bayern : Messi incertain, faut-il s'inquiéter ?

C'est l'inquiétude au PSG : est-ce que Leo Messi va pouvoir jouer mardi contre le Bayern Munich ? Ce serait un sacré coup dur pour le club parisien. Le champion du monde s'est blessé pendant PSG-OM, une douleur musculaire derrière la cuisse, à l'ischio-jambier, apparue en toute fin de match mercredi soir.

Pas de lésion toutefois, selon les premiers examens pratiqués par le club, qui évoque une simple fatigue musculaire comme Neymar avait pu en connaître les deux dernières semaines. On découvrira ce vendredi la composition du groupe qui affrontera Monaco samedi, dernier match avant le choc contre Munich. Lionel Messi devrait selon toute vraisemblance rester à Paris pour se donner toutes les chances de pouvoir être présent mardi soir en Ligue des champions.

Déjà privé de Kylian Mbappé, lui aussi touché aux ischio-jambiers, le PSG avance donc dans l'incertitude la plus totale pour aborder la plus importante de ses échéances annuelles, potentiellement privé de deux de ses stars offensives, sachant que la troisième, Neymar, souffre toujours d'une cheville blessée à la Coupe du monde et soignée encore quotidiennement par le staff médical.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info