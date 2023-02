PSG-Bayern : 40% des amateurs de foot pronostiquent une victoire de Paris, 36% de Munich

Pour 70% des Français et 63% des amateurs de football, le PSG n’a pas progressé depuis l’an passé. Ainsi, seule une minorité d’entre eux (35% et 43%) estime le club parisien capable de remporter la Ligue des champions cette saison. Sur le 8e de finale aller du 14 février contre le Bayern Munich, les avis sont partagés. 40% des amateurs pronostiquent une victoire du PSG, 36% une victoire du Bayern et 24% un match nul.

Pourquoi une telle réserve ? 61% des amateurs craignent que l’absence probable de Kylian Mbappé empêche le PSG de se qualifier pour les quarts de finale et ils sont uniquement 55% à avoir confiance en Christophe Galtier pour permettre au PSG de remporter la Ligue des champions. Incertain pour ce PSG-Bayern, Lionel Messi serait pourtant le principal atout du PSG en l’absence de Mbappé pour 75% des amateurs de football, qui sont nettement plus réservés sur l’apport potentiel de Neymar (48%) ou de Marco Verratti (33%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 8 et jeudi 9 février 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 419 amateurs de football.

baro_psg Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

